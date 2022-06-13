男子遭擄凌虐傷重不治 檢方擇日解剖釐清死因

盧姓男子疑因與友人有糾紛，11日遭強行帶往南投縣拘禁、凌虐，翌日傷重送醫不治，檢警逮捕鄒男等6人，鄒男聲押獲准，2人無保請回，另3人交保。檢方將擇日解剖盧男以釐清死因。

30多歲盧姓男子因與20多歲鄒姓男子等人有糾紛，11日遭鄒男等6人強行帶至南投縣一處鐵皮屋內拘禁、凌虐，翌日，鄒男發現盧男昏迷，將他送到台中市澄清醫院，急救不治，警方循線逮捕鄒男等人，訊後依法移送台中地檢署偵辦。

檢方今天指出，鄒男、陳男、林男涉嫌刑法聚眾鬥毆、妨害自由、侵入住宅、傷害致死等罪嫌，傷害致死為7年以上重罪，有逃亡、滅證之虞，向法院聲請羈押，鄒男聲押獲准，另2人無保請回，檢方提抗告。另外黃男等3人涉犯妨礙自由、侵入住宅等，分別以新台幣6萬至10萬不等金額交保。

檢方表示，鄒男與盧男之間的糾紛以及是否有其他共犯，後續調查釐清。另外，盧男有外傷，將擇日解剖釐清死因。