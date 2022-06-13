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桃園高鐵命案解剖確認2屍3死 2人頭部鈍器重擊致命

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園2屍4死棄屍命案，泰裔台籍男子王大賢殺害李芬芳、李邦勝夫妻棄屍潛逃出境，桃園地檢署檢察官李佩宣率法醫今天下午解剖屍體相驗，檢方初步發現李芬芳夫婦2人頭部均遭不明鈍器重擊致命，李芬芳子宮只有1名胎兒，2人真正死因仍待檢體化驗。

檢警調查，王大賢疑因匯兌抽成及仲介金錢分潤不均，不滿李芬芳夫妻，本月8日晚間王嫌趁與李芬芳夫妻前往新北市土城的移工宿舍談判，將2人殺害後，開李芬芳新車至高鐵桃園站旁停車場棄屍，並旋即搭機潛返泰國。

李芬芳夫妻雙屍命案，檢察官李佩宣率法醫、警方今天下午2時，在李芬芳的姐姐、姐夫和媽媽等親屬陪同，前往中壢殯儀館解剖2人屍體相驗，至下午5時，尚未全部相驗完畢，檢察官、李芬芳家屬均未說明。

桃園地檢署表示，解剖相驗初步發現，李芬芳、李邦勝夫妻2人頭部均遭不明鈍器重擊，李芬芳子宮內只有1名胎兒。檢方確認李芬芳懷孕並非外傳龍鳳胎，案情轉變為2屍3命案。

李芬芳夫妻2人真正死亡原因及體內是否有毒藥物等反應，須待檢體化驗以及正式解剖報告出爐後方能明瞭。檢警專案小組透週刑事局與泰方聯繫追緝王嫌，警方今天仍繼續追查凶器下落。

桃園2屍命案，桃園地檢署檢察官李佩宣（左二）率法醫解剖屍體相驗為2 屍3命。記者曾增勳／攝影
桃園2屍命案，桃園地檢署檢察官李佩宣（左二）率法醫解剖屍體相驗為2 屍3命。記者曾增勳／攝影
桃園2屍命案，桃園地檢署檢察官率法醫、警方解剖屍體相驗死因。記者曾增勳／攝影
桃園2屍命案，桃園地檢署檢察官率法醫、警方解剖屍體相驗死因。記者曾增勳／攝影
桃園2屍命案解剖相驗，李芬芳姐姐、母親等親屬哀淒未發一語。記者曾增勳／攝影
桃園2屍命案解剖相驗，李芬芳姐姐、母親等親屬哀淒未發一語。記者曾增勳／攝影

桃園 命案

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