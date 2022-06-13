高鐵2屍4命今解剖「只有一胎」 女死者疑生前曾反抗

桃園高鐵站旁兩屍命案，檢方今天解剖死者遺體，發現死者李芬芳懷中僅一胎，非如外傳龍鳳胎，法醫也發現她手指骨折，疑死前抵禦攻擊造成，夫妻倆均遭不明鈍器重擊，但真正死亡原因及體內是否有毒藥物反應，有待正式解剖報告出爐。

桃園地檢署指出，10日上午在桃園青埔高鐵站附近停車場發現的雙屍命案，檢方今下午2時會同法醫解剖，初步確認2名死者頭部均遭不明鈍器重擊，另也發現女死者李芬芳（36歲）子宮內僅1名胎兒，至於兩人真正死亡原因、體內是否有毒藥物反應等，須待檢體化驗及正式解剖報告出爐；台泰警方也已啟動國際合作，正在全力緝兇。

據了解，李芬芳除頭部鈍器傷外，手指還有多處骨折，疑是死前抵抗的防禦傷，腹中唯一胎兒已成形但看不出性別，而丈夫李邦勝（32歲）則是頭頂多處鈍器傷、臉部完整；休旅車後座躺平，兇手疑是將兩人遺體以棉被包裹，由後車廂以頭朝前座方式放入車內，但第一現場及兇器目前仍未知。