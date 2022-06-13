快訊

太慘！「紫外線燈」殺菌3小時 Andy老爹雙腿燙傷、眼睜不開

桃園大潭電廠7號機鷹架大面積倒塌 6工人受傷3送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高鐵2屍4命今解剖「只有一胎」 女死者疑生前曾反抗

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園高鐵站旁兩屍命案，檢方今天解剖死者遺體，發現死者李芬芳懷中僅一胎，非如外傳龍鳳胎，法醫也發現她手指骨折，疑死前抵禦攻擊造成，夫妻倆均遭不明鈍器重擊，但真正死亡原因及體內是否有毒藥物反應，有待正式解剖報告出爐。

桃園地檢署指出，10日上午在桃園青埔高鐵站附近停車場發現的雙屍命案，檢方今下午2時會同法醫解剖，初步確認2名死者頭部均遭不明鈍器重擊，另也發現女死者李芬芳（36歲）子宮內僅1名胎兒，至於兩人真正死亡原因、體內是否有毒藥物反應等，須待檢體化驗及正式解剖報告出爐；台泰警方也已啟動國際合作，正在全力緝兇。

據了解，李芬芳除頭部鈍器傷外，手指還有多處骨折，疑是死前抵抗的防禦傷，腹中唯一胎兒已成形但看不出性別，而丈夫李邦勝（32歲）則是頭頂多處鈍器傷、臉部完整；休旅車後座躺平，兇手疑是將兩人遺體以棉被包裹，由後車廂以頭朝前座方式放入車內，但第一現場及兇器目前仍未知。

這起「兩屍三死」命案，死者為李芬芳及李邦勝夫婦，兩人與泰籍男子王大賢合夥經營移工仲介公司，近來李姓夫婦懷疑王男私藏款項，王男則認為分潤不均，疑又眼紅李氏夫婦購入ＢＭＷ新車，且李女又懷胎，8日相約新北土城移工宿舍談判時，先後持械打死兩人，開至桃園高鐵站附近停車場棄屍，隨後搭機赴泰。

桃園兩屍四死棄屍命案，凶嫌棄車高鐵桃園站。圖／報系資料照
桃園兩屍四死棄屍命案，凶嫌棄車高鐵桃園站。圖／報系資料照

桃園 命案 高鐵

延伸閱讀

停經婦跑錯科...胃痛胸悶竟是骨質疏鬆 三招預防骨鬆三高

桃園2屍4死命案凶嫌拿台護照出境 疑夫妻致命傷出爐

桃園2屍4死命案釐清 鄭文燦：10小時鎖定嫌犯破案不易

桃園2屍4死命案跨國緝凶 疑「鐵條形鈍器」行凶警追查

相關新聞

高雄富樂快篩出包 檢調懷疑大陸黑心品混充搜索

高雄市政府採購美國知名品牌富樂快篩出包，重創高雄市長陳其邁防疫形象。調查局台北市調處13日兵分多路，前往進口商高鑫、代理...

高鐵2屍4命今解剖「只有一胎」 女死者疑生前曾反抗

桃園高鐵站旁兩屍命案，檢方今天解剖死者遺體，發現死者李芬芳懷中僅一胎，非如外傳龍鳳胎，法醫也發現她手指骨折，疑死前抵禦攻...

台南女遭家暴致死疑案今複驗 解剖結果尚無法判定死因

台南市一名女子上月28日遭陳姓男友家暴後，帶著10歲女兒搬至高雄，8日晚間身體不適被送醫，隔天病情惡化不治；檢警以傷害致...

桃園高鐵命案解剖確認2屍3死 2人頭部鈍器重擊致命

桃園2屍4死棄屍命案，泰裔台籍男子王大賢殺害李芬芳、李邦勝夫妻棄屍潛逃出境，桃園地檢署檢察官李佩宣率法醫今天下午解剖屍體...

愛不到就殺她！健身教練YT學殺人 勒斃女友再自殺未遂

35歲健身教練張姓男子不甘與28歲黃姓女友分手，今年2月22日在租屋處勒死對方後再持西瓜刀刺胸尋短。黃女送醫後死亡，張男...

南港展覽館旁瘋狂開12槍追殺 3男涉殺人未遂等罪被起訴

竹聯幫分子陳姓、吳姓男子，今年2月因賭債糾紛結仇相約談判，不料陳男耍陰，找另名債主范姓男子赴約，吳男1車3人見車開槍，在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。