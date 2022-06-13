南港展覽館旁瘋狂開12槍追殺 3男涉殺人未遂等罪被起訴

竹聯幫分子陳姓、吳姓男子，今年2月因賭債糾紛結仇相約談判，不料陳男耍陰，找另名債主范姓男子赴約，吳男1車3人見車開槍，在北市南港街頭瘋狂連開12槍，車輛被打成蜂窩，南港展覽館2A出口玻璃破裂。士林地檢署偵結，依殺人未遂等罪嫌起訴吳等3人。

警方調查，22歲吳男是竹聯幫東堂分子，陳男則是竹聯幫明仁會成員，陳因積欠吳賭債未還，雙方結仇，為多年死對頭。陳男則是積欠酒店幹部范男酒錢。

陳男、吳男相約2022年2月12日凌晨，在台北南港展覽館附近談判火拚，吳找來、22歲黃男、21歲陳男赴約，陳男耍陰沒出面，反而約范男到南港展覽館附近，謊稱要還錢。

起訴指出，吳等3人見到范男開車載著洪男出現在南港展覽館附近，誤以為范就是陳，驅車向前，但范開車打算離開現場，吳涉嫌開車直追，車上黃男、陳男涉嫌持槍瘋狂狙擊范的車輛，當街上演槍擊飛車追逐，以此方式在公共場所聚集3人以上，施暴強暴脅迫妨害社會秩序。

檢警查出，現場至少連開12槍追殺，范聽聞槍聲，驚慌急踩油門逃命，閃子彈逃過死劫，一路開往汐止汐后派出所求救，保重性命。其轎車左側車身、車尾被打成蜂窩，現場南港展覽館2Ａ出口側玻璃破裂。

警方當天下午3時許，逮捕吳、黃、陳3人，起獲2把改造手槍，全案送往士檢複訊遭羈押獲准。