討債糾紛釀殺機？台中男遭人打死 檢聲押1人獲准

台中市盧姓男子疑因債務糾紛，11日被鄒姓男子率人從住處押往南投水里的鐵皮屋毆打、凌虐約10多個小時。鄒男等人發現他重傷昏迷，送醫急救仍不治。檢方昨晚聲押鄒等3人，台中地院今午裁定收押鄒男。

台中地檢署檢察官昨晚漏夜訊問後，認定涉案鄒姓、陳姓、林姓男子等3人，涉嫌傷害致死罪，所犯為5年以上重罪，有逃亡、滅證之虞，向法院聲請羈押、禁見，另外黃姓、黃姓、許姓涉案人涉妨害自由罪部分，以6萬至10萬元不等金額交保候傳。

台中地院今天中午審理後裁定，鄒涉重罪，有逃亡之虞，裁定羈押，其餘兩名檢方聲押的涉案人，認定無理由，駁回檢方聲請。

據查，素行不良的鄒姓男子（26歲）等6人11日凌晨2時許，在台中市西屯區盧姓男子（32歲）的住處外埋伏，見盧現身後隨即押走，開車載往南投縣水里鄉的一處鐵皮屋毆打討債，凌虐約10多個小時，直至同日下午3時許，鄒等人發現盧已意識模糊，無生命跡象，趕緊將人載往台中中港澄清醫院急救。

鄒男在到醫院後，隨即向警方報案自首，辯稱「跟人有衝突」。盧到院後已無生命跡象，全身有多處瘀青，全身僵硬，經醫院評估後，無法急救，宣告死亡。

警方獲報到場時，鄒與2名涉案人在場束手就擒，警方循線於昨天陸續查緝其他3名涉案人到案，並在昨晚6時許，將鄒等6名涉案人，依傷害致死、妨害自由罪嫌送辦。

檢察官昨天相驗死者遺體，發現死者全身有多處傷勢，四肢、身體、頭部都有，不乏有鈍器傷，但警方前往南投水里的案發地點，並無查緝到相關凶器，檢方指示後續解剖，以釐清死因。死者父母希望檢方查明案發經過。