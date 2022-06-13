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埔里地區糾眾傷人持槍恐嚇 集集警破16人暴力犯罪集團

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導

南投縣警方嚴打黑道幫派，集集分局治平專案主動出擊，上周配合縣刑大、埔里分局一舉破獲暴力犯罪組織集團16人，去年起在埔里地區糾眾傷人，甚至開槍恐嚇他人，全案依違反組織犯罪防制條例等罪嫌，移送南投地檢署偵辦。

集集警分局表示，這個以22歲的宋姓嫌犯為首的暴力犯罪集團，去年起在埔里地區犯下多起糾眾、毀損、打人打車的暴力傷人行為，今年3月間與人在KTV發生糾紛，一度持械開槍恐嚇他人。經掌握案源及不法分子後，報請南投地檢署指揮南投縣刑大、集集分局、埔里分局等單位共組專案小組偵辦。

集集分局指出，經縝密蒐證，集團成員至少16人，多為20至30歲的年輕人，一行人在埔里地區至少犯下4件暴力犯罪，動輒挾其勢力對被害人施以暴行不法侵害，操控手下街頭聚眾鬥毆、持槍恐嚇滋事，蓄意挑釁公權力，涉嫌槍砲彈藥刀械管制條例、妨害秩序、妨害自由、傷害等暴力犯行。

上周11日兵分多路，同步執行拘提該組織首惡宋姓及石姓等16名成員到案，查扣犯案用改造衝鋒槍1枝、空氣長槍2枝、空氣短槍1枝等。

集集分局強調，治安無疫期，針對該組織犯罪列為治平對象，經查該組織確實惡性重大，且嚴重危害社會秩序情節甚鉅，為維護民眾安全，予以嚴加查緝，並呼籲其他被害人應勇於出面檢舉，莫讓犯罪者逍遙法外。

集集分局上周配合縣刑大、埔里分局一舉破獲暴力犯罪組織集團16人，起出作案用衝鋒槍 。圖／集集分局提供
集集分局上周配合縣刑大、埔里分局一舉破獲暴力犯罪組織集團16人，起出作案用衝鋒槍 。圖／集集分局提供
集集分局治平專案主動出擊，上周配合縣刑大、埔里分局一舉破獲暴力犯罪組織集團16人移送法辦。圖／集集分局提供
集集分局治平專案主動出擊，上周配合縣刑大、埔里分局一舉破獲暴力犯罪組織集團16人移送法辦。圖／集集分局提供

集集 埔里 南投

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