竹東4少犯下強盜案 下狠手險將8旬翁打死留滿牆血手印

新竹竹東昨天凌晨發生4名強盜入室搶劫還毆傷年邁屋主的案件，其中3人更是未成年，造成80歲劉姓老翁身受重傷，他們還狠心將老翁關在廁所內，害老翁險失血沒命，嫌犯今天凌晨在警方及民眾圍捕下在竹東下公館地區落網，全案已朝強盜罪嫌偵辦。

4名嫌犯逃亡26小時後，今天凌晨4時許被警方發現出沒在東峰路周邊，被發現後試圖逃跑，但熱心民眾也加入圍捕，其中還有年輕人見嫌犯飛奔逃離，立刻協助上前追捕，展現跑百米急速追了一條街，才將嫌犯撲倒在地。

4嫌是在昨天凌晨2時許入侵中豐路一處民宅，經爬2樓門窗潛入大肆搜刮財物，但過程中卻失風被80歲劉姓屋主發現大聲喝斥嫌犯，沒想到嫌犯見老翁體弱好欺負，竟然沒有逃跑，反而輪流抓起老翁施暴，不僅將老翁壓在地上暴打，甚至抓起老翁頭部撞擊地板及門框。

不過據了解，4人當中僅1名楊姓嫌犯成年，且也才剛滿18歲，另外3人更是未成年，手段之凶狠，就連老翁家屬都痛罵嫌犯根本泯滅良心，明知老翁無力反抗，卻還下狠手施暴，簡直是把老翁「打好玩的」，不是因失風被發現怕遭逮才動手打人。

老翁慘被打到頭破血流昏死過去，嫌犯更狠心將他關入廁所，害得老翁無法求救，被鄰居及警方發現時，老翁已經全身癱軟躺坐在廁所內，留下滿牆掙扎血手印，全身及地面更全是鮮血，被緊急送醫急救，經診斷顱內出血需住院觀察。