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桃園2屍4命案情陷困境 警沒進度？兇器運屍手法成謎

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

泰籍男子王大賢疑不滿地下匯兌等分潤問題，於新北市土城某移工宿舍預謀殺害泰籍台僑李姓夫妻2人，將屍體放在夫妻座車BMW X4後車廂內，獨自開至桃園高鐵站外停車場，棄屍逃逸，待搭機至泰國1天後，整起事件才曝光。事發過4天，兇器仍未尋獲，由於謀殺過程僅不到半小時，是否有共犯協助、清理現場，警方無法確定，外界也霧裡看花。

警方調查，李芬芳（36歲）和李邦勝（32歲）是夫妻，在台灣經營移工仲介公司，李芬芳看上高中好友王大賢（35歲）熟悉中、泰文，找他合夥，請他擔任土城區延壽路的移工宿舍管理員，管理逾60人的生活大小事。

老闆李芬芳日前對帳時，發現金額有缺，8日晚上8點多打電話給管理員王大賢問「少的錢跑去哪了？」，雙方相約晚上10點在土城宿舍見面講清楚，孰料王大賢早就不滿自己始終「做多拿少」，又眼紅夫妻得龍鳳胎、開新車，埋下殺機。

據調查，李姓夫妻8日晚上10點1分，開今年初入手的BMW X4至宿舍旁停車場停車，下車後2人先去附近買東西，期間李芬芳於10點15分先返回宿舍找王大賢，李邦勝於10點18分也走回宿舍；奇妙的是，晚上10點46分BMW X4駛離停車場，此後2人就再也沒出現。警方斷定，夫妻就是在這期間慘遭殺害。

王大賢殺人後，開對方BMW X4亂繞，疑似在思考如何棄屍，經過逾6小時，座車於9日凌晨4點50分，出現在桃園高鐵站外停車場，犯嫌變裝後漫步逃逸，搭早上10時40分的班機離境至曼谷。

李芬芳的親友於8日晚上聯繫不上2人，向警方報協尋，期間杳無音信，9日晚上再報失蹤後，聯絡與李芬芳有來往的王大賢，沒想到對方冷回「你去高鐵青埔站找找」，10日早上才發現BMW X4裡躺著李姓夫妻屍體，而王大賢就是兇手。

桃園警方調閱監視器，發現第一現場是在土城移工宿舍，驅車北上蒐證，當地土城警方10日下午5點獲悉也到場了解；桃園警方釐清出兇手身分，驚覺他在前一天就搭機離開，遂尋求刑事局國際科處理。

警方觀察屍體創傷傷勢，多集中在頭部，其中李芬芳的頭蓋骨幾乎全碎裂，研判兇器應是金屬鈍器，懷疑是鐵棒等物；不過，事發後已4天，至今未尋獲兇器。

案發後，移工宿舍仍正常居住，未因刑案而封鎖，考察案發現場，發現宿舍僅單一出入口，又是對準大馬路，若案發地是在二樓，那要如何將屍體從樓梯拖行至樓下，再運至後車廂內？考量犯案時間是晚上10點多，「很難不被人看到」，啟人疑竇。

移工宿舍一樓除了有一間辦公室，還被規劃成室內停車場，若案發地是一樓，但內部空間桌椅骯髒、廢棄的讓人難以「喬事」，且要如何躲避超過5支以上的監視器拍攝？以上，很難不讓人聯想有共犯幫助，惟主辦桃園警方仍未斷定是否單一犯案，疑點重重。

移工宿舍僅單一出入口，建築右邊小門直上二樓，而旁邊的雙扇門疑跟一樓廢棄辦公室連通，尚不清楚是否為犯案地，但前方就是大馬路，要「運屍不被發現」有難度。記者翁至成／攝影
移工宿舍僅單一出入口，建築右邊小門直上二樓，而旁邊的雙扇門疑跟一樓廢棄辦公室連通，尚不清楚是否為犯案地，但前方就是大馬路，要「運屍不被發現」有難度。記者翁至成／攝影
移工宿舍一樓是收費停車場，有一間廢棄辦公室，警方第一時間並未封鎖現場，事後才封鎖，讓人懷疑是否是第一命案現場；惟室內桌椅骯髒凌亂，難以成為「喬事」相約地。記者翁至成／攝影
移工宿舍一樓是收費停車場，有一間廢棄辦公室，警方第一時間並未封鎖現場，事後才封鎖，讓人懷疑是否是第一命案現場；惟室內桌椅骯髒凌亂，難以成為「喬事」相約地。記者翁至成／攝影
王大賢在新北市土城區的移工宿舍，殺害懷有龍鳳胎的李芬芳和丈夫李邦勝，共2屍4命；宿舍旁是收費停車場，根據監視器畫面，王男犯案後，開車駛離載屍逃逸。記者翁至成／攝影
王大賢在新北市土城區的移工宿舍，殺害懷有龍鳳胎的李芬芳和丈夫李邦勝，共2屍4命；宿舍旁是收費停車場，根據監視器畫面，王男犯案後，開車駛離載屍逃逸。記者翁至成／攝影
移工宿舍一樓是收費停車場，王大賢犯案後，被監視器拍下繳費開車離去，惟停車場並沒有通往二樓的樓梯，繳費機旁的兩個空間是廢棄廁所與垃圾桶，「如何運屍？」讓人困惑。記者翁至成／攝影
移工宿舍一樓是收費停車場，王大賢犯案後，被監視器拍下繳費開車離去，惟停車場並沒有通往二樓的樓梯，繳費機旁的兩個空間是廢棄廁所與垃圾桶，「如何運屍？」讓人困惑。記者翁至成／攝影
移工宿舍共三層樓，此為一樓爬上二樓的平台，若犯嫌在二樓殺害夫妻2人，要如何將屍體從窄小的樓梯拖下樓又不被發現，啟人疑竇。記者翁至成／攝影
移工宿舍共三層樓，此為一樓爬上二樓的平台，若犯嫌在二樓殺害夫妻2人，要如何將屍體從窄小的樓梯拖下樓又不被發現，啟人疑竇。記者翁至成／攝影
警方第一時間並未封鎖現場，事後才封鎖，據傳有人在辦公室內發現擦拭痕跡，但警方否認。記者翁至成／攝影
警方第一時間並未封鎖現場，事後才封鎖，據傳有人在辦公室內發現擦拭痕跡，但警方否認。記者翁至成／攝影
新北市土城區延壽路該處移工宿舍外觀老舊，經查原本是貨運的集貨地。事發後4天，主辦桃園警方仍未證實是否有監視器拍攝到行兇、運屍畫面，也沒有斷定有無共犯，外界霧裡看花。記者翁至成／攝影
新北市土城區延壽路該處移工宿舍外觀老舊，經查原本是貨運的集貨地。事發後4天，主辦桃園警方仍未證實是否有監視器拍攝到行兇、運屍畫面，也沒有斷定有無共犯，外界霧裡看花。記者翁至成／攝影

移工 桃園

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