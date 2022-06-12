桃園2屍4命案情陷困境 警沒進度？兇器運屍手法成謎

泰籍男子王大賢疑不滿地下匯兌等分潤問題，於新北市土城某移工宿舍預謀殺害泰籍台僑李姓夫妻2人，將屍體放在夫妻座車BMW X4後車廂內，獨自開至桃園高鐵站外停車場，棄屍逃逸，待搭機至泰國1天後，整起事件才曝光。事發過4天，兇器仍未尋獲，由於謀殺過程僅不到半小時，是否有共犯協助、清理現場，警方無法確定，外界也霧裡看花。

警方調查，李芬芳（36歲）和李邦勝（32歲）是夫妻，在台灣經營移工仲介公司，李芬芳看上高中好友王大賢（35歲）熟悉中、泰文，找他合夥，請他擔任土城區延壽路的移工宿舍管理員，管理逾60人的生活大小事。

老闆李芬芳日前對帳時，發現金額有缺，8日晚上8點多打電話給管理員王大賢問「少的錢跑去哪了？」，雙方相約晚上10點在土城宿舍見面講清楚，孰料王大賢早就不滿自己始終「做多拿少」，又眼紅夫妻得龍鳳胎、開新車，埋下殺機。

據調查，李姓夫妻8日晚上10點1分，開今年初入手的BMW X4至宿舍旁停車場停車，下車後2人先去附近買東西，期間李芬芳於10點15分先返回宿舍找王大賢，李邦勝於10點18分也走回宿舍；奇妙的是，晚上10點46分BMW X4駛離停車場，此後2人就再也沒出現。警方斷定，夫妻就是在這期間慘遭殺害。

王大賢殺人後，開對方BMW X4亂繞，疑似在思考如何棄屍，經過逾6小時，座車於9日凌晨4點50分，出現在桃園高鐵站外停車場，犯嫌變裝後漫步逃逸，搭早上10時40分的班機離境至曼谷。

李芬芳的親友於8日晚上聯繫不上2人，向警方報協尋，期間杳無音信，9日晚上再報失蹤後，聯絡與李芬芳有來往的王大賢，沒想到對方冷回「你去高鐵青埔站找找」，10日早上才發現BMW X4裡躺著李姓夫妻屍體，而王大賢就是兇手。

桃園警方調閱監視器，發現第一現場是在土城移工宿舍，驅車北上蒐證，當地土城警方10日下午5點獲悉也到場了解；桃園警方釐清出兇手身分，驚覺他在前一天就搭機離開，遂尋求刑事局國際科處理。

警方觀察屍體創傷傷勢，多集中在頭部，其中李芬芳的頭蓋骨幾乎全碎裂，研判兇器應是金屬鈍器，懷疑是鐵棒等物；不過，事發後已4天，至今未尋獲兇器。

案發後，移工宿舍仍正常居住，未因刑案而封鎖，考察案發現場，發現宿舍僅單一出入口，又是對準大馬路，若案發地是在二樓，那要如何將屍體從樓梯拖行至樓下，再運至後車廂內？考量犯案時間是晚上10點多，「很難不被人看到」，啟人疑竇。