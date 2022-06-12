桃園2屍4死命案凶嫌拿台護照出境 疑夫妻致命傷出爐

桃園2屍4死棄屍命案，確認泰裔台籍男子王大賢殺害李芬芳、李邦勝夫婦棄屍，檢警查出，王嫌在新北市土城移工宿舍談判不成，持鐵條金屬鈍器行凶，李女夫妻懷疑頭部多處傷勢致命傷，王嫌行凶後持台灣護照搭機出境潛返泰國躲避。

檢警調查，高鐵桃園站2屍4死棄屍命案，死者李芬芳為泰籍來台依親取得台灣身分證，擁有雙重國籍，李女丈夫李邦勝尚未取得台灣身分，凶嫌王大賢取得台灣身分證、擁有雙重國籍，李女夫妻與王嫌在新北市土城合夥經營移工仲介公司，王嫌疑因匯兌抽成及仲介金錢分潤不均，雙方8日晚間在新北市土城的移工宿舍談判不成，引發王嫌殺機 。

根據監視器畫面，模糊發現王嫌持鐵條狀金屬鈍器行凶，李女夫妻傷勢大都集中頭部多處，壬嫌下手凶殘，欲置李女夫妻於死地，李女及丈夫兩人多處頭部傷勢血肉模糊，懷疑其中李女耳下遭金屬鈍器刺入、李女丈夫李男頭部1、2處傷勢重大，可能是致命傷，檢警預計明天解剖屍體釐清李女夫妻真正死因。