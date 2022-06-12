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新北KTV槍擊案 疑與桃園竹聯幫插足林口利益有關

聯合報／ 記者林昭彰曾伯愷／新北即時報導

新北市「超級巨星自助式KTV林口旗艦店」前方今天凌晨發生槍擊案，據傳可能跟桃園地區幫派勢力插足林口地區利益產生的糾紛有關，今天雙方先在KTV內發生衝突，接著林口在地勢力砸車開槍，向外來勢力示威。

新北市議員陳明義就住在隔壁社區，他說KTV自從4月1日開幕以來，因酒客打架鬧事、妨害安寧、隨地嘔吐，引發社區住戶憂心，雖然KTV在商業區可以合法經營，但居民聽說股東組成很複雜，很擔心是黑道據點。

據了解，這起糾紛起因於桃園地區竹聯幫南堂勢力，跨足到新北林口地區插旗，引發在地角頭不滿。超級巨星自助式KTV源自台中，林口旗艦店大股東是竹聯南堂某大老，引進台中業者來北部投資開張。

今天的衝突有2波，凌晨1時許先在KTV的310包廂內，據聞是林口在地角頭勢力與桃園竹聯南堂、信堂成員發生肢體衝突打架。警方獲報趕抵，現場僅剩信堂的21歲游姓男子1人在場，頭部受傷，不願提告、就醫，自行返回桃園南崁住所，並向南崁派出所報案。

游男被打之後聯絡19歲吳姓男子駕車到KTV，林口在地角頭勢力聞訊，清晨6時許又開5輛車趕到KTV前方，持球棒砸車開槍洩憤，警方快打部隊再次獲報趕抵，現場找到4顆彈殼，初步判定為道具槍擊發空包彈。

警方調閱監視器，鎖定5輛涉案車輛的車號，將通知車主及涉嫌人到案說明，並透過管道策動林口地區角頭勢力交人，協助釐清案情。

警方到KTV採證，市議員陳明義就住在隔壁大樓。記者林昭彰／翻攝
警方到KTV採證，市議員陳明義就住在隔壁大樓。記者林昭彰／翻攝
發生砸車槍擊的KTV。記者林昭彰／翻攝
發生砸車槍擊的KTV。記者林昭彰／翻攝

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