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台南女駕車越線急辯返家照顧3月兒 警查車內置毒品送辦
27歲陳姓女子昨天深夜11點多，駕車行經台南市中西區民權路與府中街口，在路口紅燈越線為巡邏員警攔下盤查，陳女對警方詢問神色慌張，眼尖警員在駕駛座下方查獲K他命吸食盤，再於車門扶手處、皮包內發現安非他命、K他命，警詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌移送南檢法辦。
台南市警二分局民權派出所警員，昨天深夜11點多巡邏時，在民權路與府中街口發現1輛轎車於路口紅燈超越停止線欲紅燈右轉，經員警上前攔查。
駕駛陳姓女子一見警察神情慌張，她表示要趕著返回娘家照顧甫出生3個月的兒子，急忙中違規為警方攔下。
警方詢問過程，陳女神情緊張、眼神飄浮注意視車內物品。在員警以手電筒照射下，陸續在駕駛座下方及車門扶手處，發現放有第二級毒品安非他命3包(1.49公克)、第三級毒品K他命1包(0.34公克)及毒品吸食器、K他命吸食盤等物品。
陳女被警員警帶回派出所調查，她坦承吸毒，警詢後依涉及違反毒品危害防制條例罪嫌送辦，並將持續追查毒品來源。
員警勸誡陳女，非法使用毒品極易造成中樞神經等受損，並產生幻覺及依賴性，嚴重戕害身體健康。陳女現有3個月大幼兒哺育中，為了嬰孩未來及自身健康，尤應澈底藉除吸毒惡習，陳女頻頻點頭，示意將不再吸毒。
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