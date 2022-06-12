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高雄毒蟲躲夜市停車場吸毒 藏毒小罐不及收就被逮了
高雄市一名簡姓男子深夜駕車躲在鳳山區夜市停車場吸毒，警網巡經見夜市沒營業卻有車，趨前查看，簡男一下車，車中飄散毒品Ｋ味。他坦承毒癮發作，以為夜市沒人，臨時就近停車吸毒，連放在車頂藏毒的小罐子來不及收，就被警方逮了。
鳳山警分局過埤派出所警員許家誠及李安濠，10日深夜11時許巡邏經過鳳山區中崙一路青年夜市旁，警方發現夜市明明沒營業，怎麼停車場還有車，於是趨前查看。
警方發現簡姓男子（30歲）坐在車中鬼鬼祟祟，要求他下車受檢，結果簡男一開車就飄散一股K他命味道，詢問簡「是否在車上吸毒？」
簡男見當下百口莫辯，向警方坦承藏毒品的小罐子就放在車頂上，因老遠見警車巡邏車燈，遠遠駛來，嚇得躲進車裡，罐子還來不及收。
警方隨後在罐子裡搜出一小包重2.49公克的K他命，將簡男逮捕，警詢後，依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦。
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