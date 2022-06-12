車頭燈壞掉沒修引來員警關心 腳踏墊兩包白粉露餡

高雄40歲李姓男子車上藏有安毒及海洛因，日前因轎車大燈一顆不會亮，被警方攔查關心，結果員警往車內一瞄，就看到駕駛座腳踏墊有2包白色粉末，李男見藏毒被抓包，邊吹冷氣邊冒冷汗，最後因瞞不過警方，只能交出毒品，詢後被依違反毒品危害防制條例送辦。

警方表示，苓雅分局成功路派出所員警前天晚間巡邏時，在苓雅區永興街99巷內發現李男的轎車大燈不亮，巡邏員警上前了解，請李男注意大燈狀況，李男稱大燈是遭撞壞，還沒去維修，允諾近日會找時間盡快修好。

車上藏毒的李男，原以為配合員警可以順利過關，沒想到他回答時神情緊張，且吹著冷氣還狂冒汗，早已引起員警懷疑，後來警方往車內一瞄，果真在他腳踏墊上發現兩包白色粉末。

員警質疑「一眼就看到了，這是什麼？」李男眼見藏毒露出馬腳，突然語塞、冷汗直流，最後找不到理由瞞過員警，只能主動交付兩包白色粉末，經員警現場篩檢，呈現一級毒品及二級毒品陽性反應。

李男最後乖乖坦承兩包粉末分別為海洛因（毛重0.61公克）、安非他命（毛重0.79公克），全案詢後依違反毒品危害防制條例，今將李姓男子移送高雄地檢署偵辦。