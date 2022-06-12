桃園2屍4死命案釐清 鄭文燦：10小時鎖定嫌犯破案不易

高鐵桃園站旁停車場發生2屍4死命案，王嫌逃至泰國，桃園市長鄭文燦今天上午至中壢分局慰勉員警案發火速釐清死者身分及凶嫌犯案過程， 鄭表示，這起跨縣市、跨國境犯罪行為，警方案發分工合作，很快追蹤到新北市土城命案現場，「10小時鎖定嫌犯破案」很不容易。

高鐵桃園站旁停車場發生2屍4死屍命案，確認李芬芳及李邦勝夫妻，兩人與泰籍男子王大賢合夥經營移工仲介公司，近疑因金錢分潤不均，王嫌持凶器殺害李芬芳夫妻，警方鎖定潛逃泰國的王嫌涉嫌重大，鄭文燦由新任市警局長許錫榮陪同，前往中壢分局慰勉偵辦2屍4死命案的員警辛勞。

鄭文燦表示，桃園高鐵站前停車場發生2屍4死命案凶殺命案，這是跨縣市、且是跨國境的犯罪行為，警察團隊通力合作，在命案現採採證完成後立即分工，包括刑事鑑識、調閱大量資料，很快追蹤到新北市土城區，現場跡證保留，也鎖定特定嫌疑人，鞏固犯罪事證相當不易。

中壢警方表示，命案發生後，警方調查死者是原籍泰國李女、李男的交友狀況，調閱該車停放高鐵站前的沿途數百支監視器，發現該車來自新北市土城，查出涉案泰籍凶嫌9日搭機潛逃出境， 警方循線在新北市土城嫌犯住處勘察命案第一現場，查出王嫌殺害李女夫妻後搬運上白色BMW休旅車棄屍桃園高鐵站旁停車場。