桃園2屍4死命案跨國緝凶 疑「鐵條形鈍器」行凶警追查

檢警偵辦桃園兩屍四死棄屍命案，確認李芬芳、李邦勝夫婦，遭合夥泰籍男子王大賢殺害棄屍，王嫌案發後搭機返回泰國逃逸，警方調查新北市土城命案第一現場，今天上午研判王嫌作案凶器為鐵條形狀金屬鈍器，也不排除凶器被王嫌丟棄在命案附近，警方全力搜尋偵辦中。

檢警偵辦高鐵桃園站兩屍四死棄屍命案，確認死者為李芬芳及李邦勝夫婦，兩人與泰籍男子王大賢在新北市土城合夥經營移工仲介公司，近來李姓夫婦懷疑王男私藏款項，王男認為分潤不均，疑眼紅李氏夫婦購入BＭＷ新車，李女又懷龍鳳胎，引發殺機。

檢警查出，王嫌與李姓夫妻近日疑因匯兌抽成及仲介金錢分潤不均引發糾紛爭執，雙方相約8日晚間在新上市土城的移工宿舍談判，未料談判不成，李姓夫妻怎遭王嫌殺害，死者頭部重創，並將2人屍體搬運至轎車上，9日清晨將車輛開至桃園高鐵站旁停車場棄屍，警方在棄屍車輛均未尋獲作案凶器。