聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃園2屍4死命案跨國緝凶 疑「鐵條形鈍器」行凶警追查
檢警偵辦桃園兩屍四死棄屍命案，確認李芬芳、李邦勝夫婦，遭合夥泰籍男子王大賢殺害棄屍，王嫌案發後搭機返回泰國逃逸，警方調查新北市土城命案第一現場，今天上午研判王嫌作案凶器為鐵條形狀金屬鈍器，也不排除凶器被王嫌丟棄在命案附近，警方全力搜尋偵辦中。
檢警偵辦高鐵桃園站兩屍四死棄屍命案，確認死者為李芬芳及李邦勝夫婦，兩人與泰籍男子王大賢在新北市土城合夥經營移工仲介公司，近來李姓夫婦懷疑王男私藏款項，王男認為分潤不均，疑眼紅李氏夫婦購入BＭＷ新車，李女又懷龍鳳胎，引發殺機。
檢警查出，王嫌與李姓夫妻近日疑因匯兌抽成及仲介金錢分潤不均引發糾紛爭執，雙方相約8日晚間在新上市土城的移工宿舍談判，未料談判不成，李姓夫妻怎遭王嫌殺害，死者頭部重創，並將2人屍體搬運至轎車上，9日清晨將車輛開至桃園高鐵站旁停車場棄屍，警方在棄屍車輛均未尋獲作案凶器。
警方表示，目前王嫌已潛逃泰國，警竹正透過泰國警方跨海緝凶，警方尚未尋獲凶器，初步推斷作案凶器應是鐵條形狀金屬鈍器，外傳凶器是金剛杵仍屬臆測，警方調閱王嫌開車軌跡，並在高鐵桃園站附近地毯搜尋尚未尋獲凶器，懷疑凶器不排除已被王嫌丟棄在土城命案現場一帶，警方依檢察官指示全面搜尋作案凶器和偵辦案情中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言