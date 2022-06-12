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安平警清樓見「清冠一號」茶飲包 追問卻是毒品咖啡包
台南市安平區某社區大樓，被民眾檢舉疑似有住戶使用毒品，警方持搜索票搜索，在23歲楊姓女子和27歲同居張姓男友住處，查獲2包標示為「清冠一號」茶飲包，眼尖員警發現並不斷追問，2人坦承為毒品咖啡包，故意以「清冠一號」字樣躲避查緝，警詢後依毒品罪嫌移送台南地檢署偵辦。
台南市警四分局育平派出所接獲報案，安平區健康三街一帶的某大樓住戶疑似使用毒品，影響大樓住戶安寧，警方不敢大意隨即著手蒐集相關證據，本月10日上午7點多由所長王高邦率員持台南地方法院搜索票進入該址查訪。
住戶楊女及張男當場否認使用毒品，但桌面上置放2包標示為「清冠一號」茶飲包，遭眼尖員警發現並不斷追問，最後坦承其為毒品咖啡包，故意以「清冠一號」字樣躲避查緝。
現場初篩為二、三級毒品（甲基安非他命、K他命），總重4.35公克，警詢訊後將楊嫌及張嫌依違反毒品危害防制條例罪嫌移送台南地檢署偵辦。
安平地區近年來大樓數量遽增，集合式住宅已成常態，鄰居間互動較少，尤其小套房式大樓容易吸引不法人士入住藏匿，複雜分子出入造成民眾居住困擾外，大樓內龍蛇雜處也影響大樓居住品質。
由於此類大樓查訪不易，為因應這類新型治安問題，分局長王子雄指示以「清樓專案」方式，透過LINE群組加強與各大樓管委會密切聯繫，主動參與社區定期舉辦的座談會，並鼓勵民眾利用多利用臉書「安平警好讚」私訊功能，提供治安情報，警民連線，共同維護大樓居住品質。
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