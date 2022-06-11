桃園2屍4死命案雙方分潤不均引殺機 作案凶器調查中

桃園高鐵站旁停車場發生2屍4死的棄屍命案，死者為36歲的李芬芳及32歲的李邦勝夫婦，2人與35歲的泰籍王男於新北市經營移工仲介公司和地下匯兌，據悉，因雙方分潤不均，讓王嫌心生不滿，8日相約要於新北土城的移工宿舍談判，怎料遭王嫌殺害，並將2人屍體運至轎車上，9日清晨將車輛開至桃園高鐵站旁停車場棄屍，上午搭機逃回泰國，初步推斷作案凶器應是金屬鈍器。

據了解，王嫌和李姓夫婦3人在泰國為朋友，關係友好，李女姐姐婚後至台灣當翻譯，李女也決定來台做人力仲介工作，2011年申請依母親居留台灣，於2012年7月取得我國國籍，另於2018年11月與泰國籍李邦勝結婚，並讓李男依親來台一同生活、經營事業。

因王嫌熟悉中文及泰文，來台後李姓夫妻讓他擔任移工管理員並做移工匯兌工作，據悉，王嫌因時常替移工處理匯兌業務，近期李姓夫妻卻發現帳目有出入，懷疑李男有私藏金錢，加上雙方分潤不均、李姓夫妻先前購買新車，李女又懷有龍鳳胎，生活一片祥和，李姓夫妻8日在土城的移工宿舍談判。

怎料李姓夫妻在談判過程中，王嫌趁其不意，便手持鈍器突襲李姓夫婦頭部，再將2人運至車上，將車輛開離停車場時仍不忘繳費，再開到桃園棄屍；據悉，初步相驗頭部都有鈍器傷，不過要等下周一解剖才會知道致死原因，做案凶器推測應不是木棒，不過頭部重創傷口像是金屬製品敲擊，作案凶器應只有手臂長，至於確切凶器為何及在哪裡仍在追查中。

因李姓夫婦8日晚間9時許最後監視器畫面出現在新北土城移工宿舍附近街道，而王嫌驅車前往桃園高鐵站附近停車場棄屍，則是清晨4時許。兩人再也沒離閏移工宿舍，推測移工宿舍應為作案現場，目前推斷應是1人犯案，是否有共犯仍調查中。

王嫌棄屍後搭乘計程車逃離棄屍現場，據了解，王嫌2度變裝，不過未見其丟棄衣物，懷疑可能是放置於背包，並抵達桃園國際機場搭乘星宇航空JX741航班9日上午10時40分的航班飛往曼谷班機逃亡；目前已排定下周一解剖遺體，確切死因將待解剖後水落石出。