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高雄2毒蟲凌晨開車闖紅燈遭攔 警查出車內藏百包毒品
高雄26歲黃姓男子日前開車載著22歲施姓男子，凌晨行經林園區東林西路與田厝路口闖紅燈遭警攔查；兩人神情緊張，盤查時又報錯姓名，說詞反覆，令員警起疑，隨後在車內搜出99包毒品咖啡包及1包愷他命毒品；警詢後，將黃男、施男依毒品危害防制條例移送。
黃男開著黑色轎車6月9日凌晨1時許載著施男，行經林園區東林西路與田厝路口闖紅燈，被林園警分局港埔派出所巡邏員警攔停；當時兩人相當緊張，盤查身分時還報錯姓名，又說不清車輛是誰所有，便要求進一步盤查。
接著，員警透過手電筒觀察車內，發現車內有K菸盒藏於駕駛座底下，進入車內發現，駕駛座下方還放有9包毒品咖啡包、裝有90包毒品咖啡包的牛皮紙袋及1包愷他命毒品。
據了解，黃、施兩人都是林園人，起初都不願坦承毒品來源，黃還使眼色要施坦承，隨後又說賭品是從屏東新園鄉購得自用；由於說詞反覆，讓警方難以採信，便將兩人上銬逮捕，警詢後，依毒品危害防制條例移送。
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