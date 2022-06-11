桃園2屍4命凶案 夫妻倆泰國友人抵殯儀館悼念

桃園高鐵站附近停車場2屍4死命案，今天夫妻倆的泰籍友人約20名至中壢殯儀館哀悼他們，據了解，夫妻倆8日最後現身在新北市土城區延壽街附近，凶案現場是在移工宿舍內，作案凶器及是否有目擊證人調查中。

警方調查，李女死者姐姐近日來連繫不上夫妻倆，輾轉得知他們與1泰籍男子曾因仲介分潤口角，雙方日前還約在土城見面，姊姊打電話詢問對方；該男子冷冷說，「去高鐵青埔站對面停車場找找」，便掛斷電話，沒想到昨找到車子，卻見一家人已慘遭毒手。