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桃園2屍4命凶案 夫妻倆泰國友人抵殯儀館悼念

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園高鐵站附近停車場2屍4死命案，今天夫妻倆的泰籍友人約20名至中壢殯儀館哀悼他們，據了解，夫妻倆8日最後現身在新北市土城區延壽街附近，凶案現場是在移工宿舍內，作案凶器及是否有目擊證人調查中。

警方調查，李女死者姐姐近日來連繫不上夫妻倆，輾轉得知他們與1泰籍男子曾因仲介分潤口角，雙方日前還約在土城見面，姊姊打電話詢問對方；該男子冷冷說，「去高鐵青埔站對面停車場找找」，便掛斷電話，沒想到昨找到車子，卻見一家人已慘遭毒手。

死者為1對泰國籍李姓夫婦，家屬8日時聯繫不上夫婦，輾轉得知2人在中壢青埔某停車場，卻已成為2具屍體，據了解，2人與王姓犯嫌為人力仲介合夥人，疑和李姓夫妻有財務糾紛，因此相約在新北土城移工宿舍談判，卻慘遭殺害。夫妻倆的家屬上午至中壢殯儀館操辦法會，兩人的泰籍友人前往哀悼，並到夫妻倆住所致意，忍不住眼眶泛紅。

李姓夫婦友人中午抵殯儀館悼念。記者翁唯真／攝影
李姓夫婦友人中午抵殯儀館悼念。記者翁唯真／攝影
李姓夫婦友人中午抵殯儀館悼念。記者翁唯真／攝影
李姓夫婦友人中午抵殯儀館悼念。記者翁唯真／攝影

停車場

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