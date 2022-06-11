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桃園夫妻2屍4死財殺命案 凶手是女死者在泰國的同學
桃園高鐵站附近停車場2屍4死棄屍命案，死者為1對泰國籍李姓夫婦，家屬8日時聯繫不上夫婦，輾轉得知2人在中壢青埔某停車場，卻已成為2具屍體，據了解，2人與王姓犯嫌為人力仲介合夥人，疑和李姓夫妻有財務糾紛，因此相約在新北土城移工宿舍談判，卻慘遭殺害。
昨上午9時許警方獲報發現停車場內的轎車散發出濃濃惡臭，向警方報案因此發現1男1女陳屍車廂，先前李女家屬因8日聯繫不上死者夫婦因此向桃園警方請求協助。
據了解，2具屍體全身浮腫，身上還出現屍斑，女死者頭上還套著塑膠袋疑避免讓重創的頭部滲出大量血跡。
9日清晨4時許，王嫌將車輛開往桃園高鐵站附近停車場後離開，並搭乘計程車逃離棄屍現場，最後搭乘星宇航空JX741航班9日上午10時40分的航班飛往曼谷班機下午1時30分抵達。
據悉，李女和王嫌為同學，死者李芬芳於1986年6月出生於泰國，2011年5月以無戶籍國民身分入境台灣，復於2011年申請依母親李光英居留台灣，於2012年7月取得我國國籍，後於2018年11月與泰國籍男子李邦勝結婚。
而王男來台後3人在台決定合夥做人力仲介生意，並讓王男擔任移工宿舍的管理員，不過疑似因帳目分潤出現問題，王嫌認為他付出許多勞力，卻沒有等價金錢回報，因此雙方才相約8日晚間談判，怎料談判後的結局竟是慘遭殺害。
加上2人先前購買新車又即將迎來新生命，過上好生活才眼紅起殺機，目前王嫌已出境逃回泰國，2國警方全力追兇。
稍早在中壢殯葬園區的民族接待館，李女姐姐及在台工作的一些泰籍友人也到場哀悼，每人眼眶泛紅，共有2位法師作法，李女身穿黑衣桌上放著應是2人的合照，約做了1小時許的法會儀式，友人都僅低調回應謝謝。
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