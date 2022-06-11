聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園夫妻2屍4死財殺命案 凶手是女死者在泰國的同學

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園高鐵站附近停車場2屍4死棄屍命案，死者為1對泰國籍李姓夫婦，家屬8日時聯繫不上夫婦，輾轉得知2人在中壢青埔某停車場，卻已成為2具屍體，據了解，2人與王姓犯嫌為人力仲介合夥人，疑和李姓夫妻有財務糾紛，因此相約在新北土城移工宿舍談判，卻慘遭殺害。

昨上午9時許警方獲報發現停車場內的轎車散發出濃濃惡臭，向警方報案因此發現1男1女陳屍車廂，先前李女家屬因8日聯繫不上死者夫婦因此向桃園警方請求協助。

據了解，2具屍體全身浮腫，身上還出現屍斑，女死者頭上還套著塑膠袋疑避免讓重創的頭部滲出大量血跡。

9日清晨4時許，王嫌將車輛開往桃園高鐵站附近停車場後離開，並搭乘計程車逃離棄屍現場，最後搭乘星宇航空JX741航班9日上午10時40分的航班飛往曼谷班機下午1時30分抵達。

據悉，李女和王嫌為同學，死者李芬芳於1986年6月出生於泰國，2011年5月以無戶籍國民身分入境台灣，復於2011年申請依母親李光英居留台灣，於2012年7月取得我國國籍，後於2018年11月與泰國籍男子李邦勝結婚。

而王男來台後3人在台決定合夥做人力仲介生意，並讓王男擔任移工宿舍的管理員，不過疑似因帳目分潤出現問題，王嫌認為他付出許多勞力，卻沒有等價金錢回報，因此雙方才相約8日晚間談判，怎料談判後的結局竟是慘遭殺害。

加上2人先前購買新車又即將迎來新生命，過上好生活才眼紅起殺機，目前王嫌已出境逃回泰國，2國警方全力追兇。

稍早在中壢殯葬園區的民族接待館，李女姐姐及在台工作的一些泰籍友人也到場哀悼，每人眼眶泛紅，共有2位法師作法，李女身穿黑衣桌上放著應是2人的合照，約做了1小時許的法會儀式，友人都僅低調回應謝謝。

李姓夫婦友人及家人今現身參加法會，全員眼眶泛紅低調不受訪僅說謝謝。記者翁唯真／攝影
李姓夫婦友人及家人今現身參加法會，全員眼眶泛紅低調不受訪僅說謝謝。記者翁唯真／攝影
李姓夫婦友人及家人今現身參加法會，全員眼眶泛紅低調不受訪僅說謝謝。記者翁唯真／攝影
李姓夫婦友人及家人今現身參加法會，全員眼眶泛紅低調不受訪僅說謝謝。記者翁唯真／攝影

泰國 停車場 桃園

延伸閱讀

假日不打烊 桃園25疫苗接種站開放5歲以上接種

桃園雙屍4命案 凶嫌停完車身影曝光

桃園青埔2屍4命案 家屬晚間8時許前往棄屍現場招魂

桃園高鐵站前命案疑「2屍4命」 凶嫌動機曝光已逃回泰國

相關新聞

桃園2屍4死案 好友買BMW惹殺機 凶嫌二度變裝逃

檢警偵辦桃園兩屍四死棄屍命案，確認死者為李芬芳（卅六歲）及李邦勝（卅二歲）夫婦，兩人與泰籍男子王大賢合夥經營移工仲介公司...

高雄弒父悲劇 患病大女兒還要顧植物人弟

高雄市吳姓老翁疑遭大女兒弒親身亡，據鄰里了解，吳翁育二子二女，其中一名兒子已過世，另個兒子去年又出車禍昏迷不醒，成了植物...

桃園2屍4死命案雙方分潤不均引殺機 作案凶器調查中

桃園高鐵站旁停車場發生2屍4死的棄屍命案，死者為36歲的李芬芳及32歲的李邦勝夫婦，2人與35歲的泰籍王男於新北市經營移...

高雄2毒蟲凌晨開車闖紅燈遭攔 警查出車內藏百包毒品

高雄26歲黃姓男子日前開車載著22歲施姓男子，凌晨行經林園區東林西路與田厝路口闖紅燈遭警攔查；兩人神情緊張，盤查時又報錯...

桃園2屍4命凶案 夫妻倆泰國友人抵殯儀館悼念

桃園高鐵站附近停車場2屍4死命案，今天夫妻倆的泰籍友人約20名至中壢殯儀館哀悼他們，據了解，夫妻倆8日最後現身在新北市土...

桃園夫妻2屍4死財殺命案 凶手是女死者在泰國的同學

桃園高鐵站附近停車場2屍4死棄屍命案，死者為1對泰國籍李姓夫婦，家屬8日時聯繫不上夫婦，輾轉得知2人在中壢青埔某停車場，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。