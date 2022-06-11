高雄男無照開Volvo 車內驚見毒品刀槍卻辯不知

聯合報／ 記者林保光／即時報導

許姓男子沒駕照，今天凌晨卻開上百萬元Volvo富豪轎車，遇高雄警方取締酒駕路檢，車內提袋卻藏近百包毒品咖啡包，後車箱又發現另只提袋，裝著武士刀和損壞的瓦斯槍，立即逮捕他，依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送法辦。

高雄市警苓雅分局今天凌晨在高雄市中正地下道周遭，執行取締酒駕路檢勤務，凌晨2點15分左右，員警在地下道上方的中正一路251巷口，攔撿許姓男子（20歲）駕駛的富豪轎車，發現車內提包可疑，經他同意後打開提包，便發現99包毒品咖啡包，經初驗呈現三級卡西酮毒品陽性反應。

警方搜查後車箱，再見另只提袋，嚇然發現裡面裝刀、槍，包括1把武士刀、和1枝損壞的瓦斯槍，立即逮捕他查辦。許否認毒品和刀械是他的，稱所開的富豪轎車是朋友的車，他並不知道袋子裡面放毒品、刀、槍。警方將溯源追查毒品、刀械來源，並另依道路交通管理處罰條例，對許開無照駕駛罰單。

警方在許姓男子所駕駛的轎車內，發現毒品咖啡包。記者林保光／翻攝
警方在許姓男子所駕駛的轎車內，發現毒品咖啡包。記者林保光／翻攝
警方在許姓男子所駕駛的轎車，發現毒品和刀、槍。記者林保光／翻攝
警方在許姓男子所駕駛的轎車，發現毒品和刀、槍。記者林保光／翻攝
警方在許姓男子所駕駛的轎車後車箱，發現放刀、槍的提袋。記者林保光／翻攝
警方在許姓男子所駕駛的轎車後車箱，發現放刀、槍的提袋。記者林保光／翻攝

毒品 咖啡 酒駕

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