高雄女弒父命案 鄰里嘆氣：是場長照悲劇

高雄市近百歲吳姓老翁疑遭大女兒涉嫌弒親死亡，據鄰里了解，吳姓老翁育2子2女，其中1名兒子已經過世，另個兒子去年又出車禍昏迷不醒，成了植物人，使得照護家庭重擔，全落在與老翁的2名女兒肩頭，大女兒患病可能已難承受壓力，才走上弒父這條路，但確實殺父原因仍待檢警調查。

今天檢警相驗，發現老翁頭頂右側有割傷，出血不少，但頭骨未凹陷，右腿靠鼠蹊部位有1刀刺入傷，可能切斷動脈，左腿另有1處割傷，雙膝淤血，生前疑有抵抗跡象，確實死因待6月13日解剖複驗。

99歲的吳姓老翁昨天下午頭部、雙腿中刀，陳屍高雄市新興林森一路某巷道住處臥室床上，未婚的63歲大女兒有割腕傷口，經二女兒發現後報案送醫。案發後，大女兒不願說話，昨天在醫院原本清醒，但後來疑也失血虛弱，又一度昏迷，檢警勘查屋內相關跡證，懷疑大女兒涉嫌行凶，昨晚檢方已指示警方逮捕大女兒，由警方派員到醫院戒護老翁的大女兒。

據鄰里了解，吳姓老翁是低收入戶，早年賣陽春麵維生，育有2子2女，除了二女兒已婚嫁，沒和老翁同住，1個兒子已經去世多年，吳姓老翁原本和大女兒及另個兒子同住，父女倆各患疾病，相處不和睦。