北市萬華3養生館陸續遭砸店 警速逮主嫌到案
台北市萬華區3家養生館今晨陸續遭人砸店，10多名犯嫌分搭9車犯案，警方在案發後2小時逮捕涉案主嫌42歲沈姓男子到案，初步調查疑幫派尋仇，將循線追緝其他共犯。
台北市警察局萬華分局偵查隊長陳偉仁指出，凌晨4時許獲報，轄區有養生館遭人刻意毀損，經查有多人搭車到場砸店，組專案小組追緝，循線緝獲涉案主嫌沈姓男子到案。
警方查出，42歲沈姓男子有幫派背景，認為友人疑遭萬華當地黑幫欺負，凌晨4時許率10多名小弟分搭3輛車前往萬大路、西昌街、艋舺大道的3家養生館砸店，過程中沈男等人持棍棒、刀械敲打店家大門等處後離去，未有人受傷。
警方在案發後2小時先循線逮捕涉案主嫌沈姓男子，後續將擴大追緝其他犯嫌到案。警詢後將依違反妨害秩序罪、毀損等罪嫌把沈男移送台北地檢署偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言