北市萬華3養生館陸續遭砸店 警速逮主嫌到案

中央社／ 台北11日電

北市萬華區3家養生館今晨陸續遭人砸店，10多名犯嫌分搭9車犯案，警方在案發後2小時逮捕涉案主嫌42歲沈姓男子到案，初步調查疑幫派尋仇，將循線追緝其他共犯。

台北市警察局萬華分局偵查隊長陳偉仁指出，凌晨4時許獲報，轄區有養生館遭人刻意毀損，經查有多人搭車到場砸店，組專案小組追緝，循線緝獲涉案主嫌沈姓男子到案。

警方查出，42歲沈姓男子有幫派背景，認為友人疑遭萬華當地黑幫欺負，凌晨4時許率10多名小弟分搭3輛車前往萬大路、西昌街、艋舺大道的3家養生館砸店，過程中沈男等人持棍棒、刀械敲打店家大門等處後離去，未有人受傷。

警方在案發後2小時先循線逮捕涉案主嫌沈姓男子，後續將擴大追緝其他犯嫌到案。警詢後將依違反妨害秩序罪、毀損等罪嫌把沈男移送台北地檢署偵辦。

幫派 北市 警察

延伸閱讀

本周房產熱話／北市找嘸4字頭新案了！內湖最低價1坪81萬　現在能買房嗎？估價師：這情況買房永遠比租房好

疑酒後打屁惹誤會 北市中山區酒店命案三嫌交保

弘久協會捐萬華1500劑快篩 洪婉臻赴捐贈儀式共襄盛舉

北市防疫保單申訴案高達118件 富邦占半數以上

相關新聞

桃園2屍4死案 好友買BMW惹殺機 凶嫌二度變裝逃

檢警偵辦桃園兩屍四死棄屍命案，確認死者為李芬芳（卅六歲）及李邦勝（卅二歲）夫婦，兩人與泰籍男子王大賢合夥經營移工仲介公司...

高雄弒父悲劇 患病大女兒還要顧植物人弟

高雄市吳姓老翁疑遭大女兒弒親身亡，據鄰里了解，吳翁育二子二女，其中一名兒子已過世，另個兒子去年又出車禍昏迷不醒，成了植物...

桃園2屍4死命案雙方分潤不均引殺機 作案凶器調查中

桃園高鐵站旁停車場發生2屍4死的棄屍命案，死者為36歲的李芬芳及32歲的李邦勝夫婦，2人與35歲的泰籍王男於新北市經營移...

高雄2毒蟲凌晨開車闖紅燈遭攔 警查出車內藏百包毒品

高雄26歲黃姓男子日前開車載著22歲施姓男子，凌晨行經林園區東林西路與田厝路口闖紅燈遭警攔查；兩人神情緊張，盤查時又報錯...

桃園2屍4命凶案 夫妻倆泰國友人抵殯儀館悼念

桃園高鐵站附近停車場2屍4死命案，今天夫妻倆的泰籍友人約20名至中壢殯儀館哀悼他們，據了解，夫妻倆8日最後現身在新北市土...

桃園夫妻2屍4死財殺命案 凶手是女死者在泰國的同學

桃園高鐵站附近停車場2屍4死棄屍命案，死者為1對泰國籍李姓夫婦，家屬8日時聯繫不上夫婦，輾轉得知2人在中壢青埔某停車場，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。