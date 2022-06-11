北市萬華3養生館陸續遭砸店 警速逮主嫌到案

台北市萬華區3家養生館今晨陸續遭人砸店，10多名犯嫌分搭9車犯案，警方在案發後2小時逮捕涉案主嫌42歲沈姓男子到案，初步調查疑幫派尋仇，將循線追緝其他共犯。

台北市警察局萬華分局偵查隊長陳偉仁指出，凌晨4時許獲報，轄區有養生館遭人刻意毀損，經查有多人搭車到場砸店，組專案小組追緝，循線緝獲涉案主嫌沈姓男子到案。

警方查出，42歲沈姓男子有幫派背景，認為友人疑遭萬華當地黑幫欺負，凌晨4時許率10多名小弟分搭3輛車前往萬大路、西昌街、艋舺大道的3家養生館砸店，過程中沈男等人持棍棒、刀械敲打店家大門等處後離去，未有人受傷。

警方在案發後2小時先循線逮捕涉案主嫌沈姓男子，後續將擴大追緝其他犯嫌到案。警詢後將依違反妨害秩序罪、毀損等罪嫌把沈男移送台北地檢署偵辦。