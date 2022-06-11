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死性不改！男甫出獄又染吸毒惡習喪命 慘被焚屍棄荒野

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

有多項毒品前科的黃姓男子去年甫出獄重獲新生，卻不改吸毒惡習，施用戴姓男子提供的海洛因，結果嗎啡中毒死亡，遺體還被戴男棄至荒郊，潑灑汽油燒成「無臉屍」；桃園地檢署依最輕本刑7年以上的轉讓禁藥致死罪起訴戴男，但桃園地院認為死亡結果非他能預見，最後改用轉讓一級毒品、損壞屍體罪各判10月和1年2月徒刑。

黃男吸毒暴斃事件發生在去年7月22日，遺體被棄置台61線西濱快速道路大園段旁的廢棄屋，一個月後因廢棄屋附近地主整地才被發現。黃因為被火燒過，屍體腐爛，全身爬滿蛆蟲，變成五官模糊的「無臉屍」，所幸指紋仍健全，警方才得以追出身份及凶嫌。

戴男落網後，坦承提供海洛因給黃男，但強調2人是20多年的朋友，不可能也沒有理由害對方，不知道對方會吸毒過量嗎啡中毒死亡，後來因為害怕一起吸毒情事曝光面臨牢獄，所以有打電話向樓姓男子（通緝中）求救，2人合力將人抬到廢棄屋焚屍棄置。

桃園地檢署偵辦此案，依最輕本刑7年以上、得併科1億元以下罰金的轉讓禁藥致死罪起訴戴男和樓男，但桃園地院審理後認為構成要件不符。

法院指出，轉讓禁藥致死罪的構成要件除了轉讓禁藥行為和死亡結果，更重要的是轉讓者必須對死亡結果有過失責任。就本案而言，黃男死因是施用海洛因造成急性嗎啡中毒死亡，但他除了戴男提供的海洛因外，還有施用其他人提供的安非他命，是否還有自行施用其他分量不明的海洛因也尚有疑義。

此外，從黃男的刑案前科來看，他並非第一次施用海洛因，對於施用劑量、施用後的身體反應，應該瞭然於心，施用劑量均取決其自由意志，旁人難以估計是否過量，也難預見會有死亡結果產生。全案由於沒有其他事證能證明戴男能預料黃男死亡，因此變更起訴法條，改用轉讓毒品和毀損屍體論罪。

台61線西濱快速道路旁的廢棄建築去年8月驚見無臉屍，經指紋比對確認是甫出獄的王姓男子。記者陳俊智/翻攝
台61線西濱快速道路旁的廢棄建築去年8月驚見無臉屍，經指紋比對確認是甫出獄的王姓男子。記者陳俊智/翻攝
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台61線西濱快速道路旁的廢棄建築去年8月驚見無臉屍，經指紋比對確認是甫出獄的王姓男子。記者陳俊智/翻攝
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桃園 吸毒 中毒

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