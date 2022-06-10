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桃園高鐵站前命案疑「2屍4命」 凶嫌動機曝光已逃回泰國
桃園中壢青埔高鐵站驚傳雙屍命案！據悉，警方調查後已鎖定一名泰國籍男子涉案，但該男子已搭機返國，目前正聯繫當地警方協助辦案。
據了解，死者是年約30多歲的李姓夫妻，妻子是台灣人，先生是泰國人，婚後來台定居，尚未歸化。2人陳屍在自己的休旅車後車廂，死亡時間超過2天，雖然衣著完整，但頭部及身上有明顯鈍器傷，警方研判是遭人毆打致死，而妻子還疑似懷有龍鳳胎，雙屍4命令警方高度關注；全案目前由桃園、新北和刑事局共組專案小組調查，確切死因有待檢察官相驗釐清。
據悉，死者生前在新北與一名泰國籍男子合夥做人力仲介，專門幫外籍移工找工作，雙方最近曾為分潤問題爭執，也曾約在新北市土城區見面談判，但至此之後就不曾回家，彷彿人間蒸發。
親友為了尋人，透過各種管道探聽，才知夫妻2人與泰國男子有糾紛，致電對方詢問夫妻下落，結果對方冷冷說道「去高鐵青埔站找找」，才發現2人早已死亡。
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