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毒梟用巨大摩艾石像藏200公斤毒品 檢警遠赴泰國攔截
橋頭地檢署近日接獲情資，東南亞有販毒集團將從泰國透過海運運毒入台，檢方隨即組成專案小組與泰國聯手，遠赴泰國春武里府港口一處物流公司貨物儲存場，查獲6具大型「摩艾石像」，搜出夾藏在石像內的200公斤毒品安非他命，及逮捕一名嫌犯，檢警也會持續追查其他成員及毒品來源。
橋頭地檢署接獲情資，有販毒集團要從泰國運輸毒品出境，到台灣販售；隨即由緝毒專組主任檢察官李廷輝與刑事警察局、駐泰國聯絡官及保安警察第三總隊第二大隊等單位組成專案小組著手偵辦。
專案小組在今年6月8日下午2時30分許，在泰國春武里府一間物流公司貨物儲存場，發現6具大型「摩艾石像」複製品，準備以展覽品名義運往台灣，隨後檢警在石像中發現夾藏物品。
經查，藏於石像的物品，為了魚目混珠，還以茶葉包裝第二級毒品安非他命，總重達200公斤，初估市價高達台幣2億元以上，同時逮捕一名泰籍犯嫌，檢警將持續追查，其他成員及毒品來源。
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