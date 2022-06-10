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台中男倉儲藏千包毒咖啡包 落網稱「只是打工賺錢」
台北市警方日前獲報，蘇姓男子在中部一帶販賣毒品咖啡包，上月集結警力搜捕蘇男，在其身上、倉儲內查獲千包毒咖啡包，詢後依法送辦；警方說，4月至今已在新北、桃園、台中、彰化、台南等地查獲千包毒咖啡包案件，暑期將至，將持續掃蕩毒品犯罪，嚴防毒品侵害校園青少年。
士林警分局調查，綽號「蘇董」的28歲蘇男在大台中地區販毒，在台中市大里區租下倉儲囤放毒品咖啡包，下游施用者多為年輕族群。
經蒐證齊全，員警5月23日到台中市搜捕蘇男，起獲千包毒品咖啡包，重約4公斤，蘇男供稱他是「第一次販毒就被抓」，毒品來源是陌生網友提供，他只負責轉售賺錢，警詢後依違反毒品危害防制條例將蘇男移送台中地檢署偵辦，檢方訊後聲押蘇男，但法院認蘇男無逃亡之虞，裁定3萬元交保。
警方說，今年4月至今已查獲施用、持有、販賣毒品案55件67人，其中包含在新北、桃園、台中、彰化、台南等地查獲的千包毒咖啡包案，查扣毒品總重逾1萬公克。
暑期將至，警方將持續防止青少年涉及毒品，嚴防毒品侵害校園，確保青少年暑期有安全的活動空間，同時呼籲，青少年平日物深夜在外遊蕩或出入妨害身心健康的場所，避免遭受毒害淪為毒品犯罪者。
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