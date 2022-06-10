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夫妻販毒遭沒收9687萬創紀錄 二審判20年、7年8月

中央社／ 高雄10日電

黃姓夫妻檔遭檢警查獲販毒，沒收9687萬贓款等，創下毒品罪「擴大沒收」新制上路，沒收最高紀錄。橋頭地院一審依毒品等罪判23年8月、10年，高雄高分院改判20年、7年8月。

高雄高分院判決指出，黃姓夫妻檔涉販毒案，因兩人上訴後仍無法舉證新台幣9687萬元贓款中的9287萬元詳細來源，因此遭二審合議庭駁回，並沒收犯罪所得400萬元及來源不明款項9287萬元，這也是檢察機關毒品危害防制條例「擴大沒收」新制上路後，向法院聲請沒收毒品案件被告來源不明不法財產的最高額。

刑度部分，黃姓夫妻一審遭依違反毒品危害防制條例等罪，分別判處黃姓男子23年8個月、紀姓妻子10年徒刑，案經上訴後改判20年和7年8月徒刑，詳細判決理由仍待判決書公布，全案仍可上訴。

橋頭地方法院一審判決指出，黃男和妻子紀女民國102年12月間透過網路及其他途徑自中國習得製造甲基安非他命方法，兩人106年下旬先後購入製造甲基安非他命原料以及化工器具，在自家開始製毒，案經高雄市政府警察局三民二分局報請橋頭地檢署檢察官偵辦。

橋頭地檢署108年3月間指揮高市三民二分局等單位組成專案小組，分別在高雄仁武區、鳥松區等處所搜索，查獲黃姓夫妻涉犯毒品危害防制條例等案件，先後扣得現金近億元、疑似安非他命及愷他命等毒品、槍枝及疑似製毒原料工具等物品。檢方偵結後認為兩人涉犯製造及販賣第二級毒品罪等罪嫌，依法提起公訴。

橋頭地院一審依毒品等罪判23年8月、10年，高雄高分院改判20年、7年8月。聯合報系資料照／記者張議晨攝影
橋頭地院一審依毒品等罪判23年8月、10年，高雄高分院改判20年、7年8月。聯合報系資料照／記者張議晨攝影

毒品 贓款

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