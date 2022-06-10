六旬毒蟲見警心虛 衝400公尺還是遭逮

高雄市一名曾姓老翁騎車違規跨越雙黃線，員警上前攔查，曾翁疑似因遭通緝一時心虛跑給警追，員警追逐約400公尺逮獲曾翁。記者陳玫伶／翻攝 高雄市一名曾姓老翁因毒品案件遭通緝，疑似騎電動機車違規跨越雙黃線，巡邏員警示意攔檢，曾翁一時心虛棄車拒檢，跑給員警追，雙方共追了約400公尺遠，曾翁才體力不支舉手投降，警方依法逮捕上銬、解送歸案。

據了解，曾姓老翁（67歲）今年5月31日因毒品案件未出庭遭橋頭地檢署通緝，為躲避警方追緝，出入都借用友人的電動機車，曾翁6月8日凌晨1時許騎電動機車行經美濃區自強街與永安路口，疑似行車搖晃、違規跨越雙黃線，巡邏員警經過閃燈並鳴喇叭示意靠邊受檢。

曾翁疑似一時心虛，加速往美濃市區逃逸，見跑不過就棄車狂奔，往田埂裡衝，警方在後面追了約400公尺，曾翁最後體力不支舉雙手投降，曾翁被員警壓制在地時，還不斷扭動身體試圖掙脫，員警依法上銬，曾翁身上未搜出違禁品、無酒味，警詢後解送橋頭地檢署歸案。