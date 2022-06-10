聽新聞
test
0:00 / 0:00
六旬毒蟲見警心虛 衝400公尺還是遭逮
高雄市一名曾姓老翁因毒品案件遭通緝，疑似騎電動機車違規跨越雙黃線，巡邏員警示意攔檢，曾翁一時心虛棄車拒檢，跑給員警追，雙方共追了約400公尺遠，曾翁才體力不支舉手投降，警方依法逮捕上銬、解送歸案。
據了解，曾姓老翁（67歲）今年5月31日因毒品案件未出庭遭橋頭地檢署通緝，為躲避警方追緝，出入都借用友人的電動機車，曾翁6月8日凌晨1時許騎電動機車行經美濃區自強街與永安路口，疑似行車搖晃、違規跨越雙黃線，巡邏員警經過閃燈並鳴喇叭示意靠邊受檢。
曾翁疑似一時心虛，加速往美濃市區逃逸，見跑不過就棄車狂奔，往田埂裡衝，警方在後面追了約400公尺，曾翁最後體力不支舉雙手投降，曾翁被員警壓制在地時，還不斷扭動身體試圖掙脫，員警依法上銬，曾翁身上未搜出違禁品、無酒味，警詢後解送橋頭地檢署歸案。
旗山警分局提醒，宵小不要輕忽警方執法決心，遇警攔查要減速停靠路邊，犯嫌切勿以身試法；民眾如有收到法院或地檢署的傳票文書，務必依指定日期到案說明，切勿心存僥倖而置之不理，避免損害自身權益。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言