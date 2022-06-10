北市生技公司發生內部糾紛 負責人遭員工拘禁

內湖分局。圖／報系資料照片 台北市內湖區某生技公司日前發生因薪資引發糾紛案，掛名負責人黃姓男子被員工拘禁在公司會議室內，雙方互毆。警方獲報到場，把帶頭孫姓員工等10人帶回偵訊，警詢後送辦。

台北市警察局內湖分局今天召開記者會，副分局長莊祐銓表示，7日晚間獲報，指稱黃姓男子在內湖路一段公司上班處所遭員工限制自由並毆打成傷，警方會同報案人到場，發現黃男遭限制在公司會議室內，且身體多處擦挫傷，立即逮捕現場帶頭滋事孫姓員工。

警方查出，40多歲黃姓男子掛名生技公司負責人，因薪資須向總公司申請，過程中，與員工間發生薪資問題，孫姓員工等10人在7日上班期間與黃男發生衝突，雙方互毆，黃男事後被拘禁在公司會議室內。

警方在8日清晨陸續掌握涉案人身分，循線逮捕到案。警詢後依妨害自由、傷害等罪嫌把孫姓男子等10人移送士林地檢署偵辦。