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年輕貌美印尼女網紅鼓吹脫逃 已42名非法移工被查獲

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣何姓男子利用年輕貎美印尼女網紅，涉嫌在「抖音」鼓吹移工逃逸，再由他招募後，安排食宿及接送非法打工，兩年來，已牟利500多萬元。移民署彰化縣專勤隊接獲檢舉，將何男、陳姓仲介及女網紅3人，以及42名逃逸移工，依違反就業服務法等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

移民署彰化縣專勤隊調查，何姓男子利用自營白牌計程車行作掩護，安排住宿並仲介及接送所招募的失聯移工，從事非法打工，專勤隊先在去年8月，在彰化縣芳苑鄉汽車零件工廠查獲何姓男子、一名台籍陳姓仲介外，另查獲13名非法移工。

專勤隊深入追查後發現，何姓男子在被查獲以後，仍然利用印尼籍女網紅在「抖音」公開鼓吹移工逃逸 ，強調如果透過他轉介，可以更多錢，過更好的生活，並有大疊新台幣紙鈔「炫富」，以及大家吃喝玩樂過得很爽等，果然有不少移工脫逃，甚至有以免簽名義來台的移工受到誘惑，從事非法打工。

專勤隊表示，經過蒐證追查，何姓男子將招募的這些非法移工，安排到台中市大安區一帶自行車零件加工廠從事非法工作，再從中抽取高額仲介費用，估計不法得逾500萬元。

今年3月間，在報請檢察官指揮後，結合勞工及警方等單位共82人，兵分四路拂曉出擊執行第二波查緝，在台中市一處宿舍，一舉再查獲逾期印尼籍移工29人，連同第一波的13人，全案累計查獲共計42人移工，其中23人為脫逃移工，其餘19人則是以免簽入境卻從事非法打工。

查獲的移工均依規當場測量體溫及消毒外，並解送醫院實施PCR篩檢，全數呈現陰性。

專勤隊指出，這名20多歲女網紅長相姣好，也是逃逸移工，平時喜歡在抖音炫富，及PO吃喝玩樂圖片及影音，在抖音擁有6993個紛絲，何男即利用她的網紅身分，鼓吹移工脫離原雇主，一起過「更好的生活」。她同被依涉嫌非法從事仲介，依違反就業服務法移送。

專勤隊表示，懷疑何男與印尼女網紅仍涉及其他案件，目前由檢察官指揮擴大偵辦中。

彰化縣何姓男子利用印尼女網紅，涉嫌在「抖音」鼓吹移工逃逸，再由他招募後，安排食宿及接送非法打工，經彰化專勤隊查獲42名非法移工 。圖／彰化專勤隊提供
彰化縣何姓男子利用印尼女網紅，涉嫌在「抖音」鼓吹移工逃逸，再由他招募後，安排食宿及接送非法打工，經彰化專勤隊查獲42名非法移工 。圖／彰化專勤隊提供
彰化縣何姓男子利用印尼女網紅，涉嫌在「抖音」鼓吹移工逃逸，再由他招募後，安排食宿及接送非法打工，經彰化專勤隊查獲42名非法移工 。圖／彰化專勤隊提供
彰化縣何姓男子利用印尼女網紅，涉嫌在「抖音」鼓吹移工逃逸，再由他招募後，安排食宿及接送非法打工，經彰化專勤隊查獲42名非法移工 。圖／彰化專勤隊提供
彰化縣何姓男子利用印尼女網紅，涉嫌在「抖音」鼓吹移工逃逸，再由他招募後，安排食宿及接送非法打工，兩年來，已牟利500多萬元。圖／彰化專勤隊提供
彰化縣何姓男子利用印尼女網紅，涉嫌在「抖音」鼓吹移工逃逸，再由他招募後，安排食宿及接送非法打工，兩年來，已牟利500多萬元。圖／彰化專勤隊提供
彰化縣何姓男子利用印尼女網紅，涉嫌在「抖音」鼓吹移工逃逸，再由他招募後，安排食宿及接送非法打工，經彰化專勤隊查獲42名非法移工 。圖／彰化專勤隊提供
彰化縣何姓男子利用印尼女網紅，涉嫌在「抖音」鼓吹移工逃逸，再由他招募後，安排食宿及接送非法打工，經彰化專勤隊查獲42名非法移工 。圖／彰化專勤隊提供

移工 網紅

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