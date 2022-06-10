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台南歸仁圓環黑道火併1死1傷 檢方聲押3嫌
台南市歸仁圓環昨晨爆發黑道火併，二派人馬當街駁火，53歲洪姓男子及36歲吳姓男子分持短、長槍互轟，至少駁火35槍，2人均中彈，洪傷重送醫不治，吳則在加護病房，警方昨晚將主嫌張男等7人移送檢方複訊，直至今晨，張姓、江姓、游姓男子3人涉重罪且有串證之虞遭聲押。
此外，楊姓、姜姓及黃姓男子分別以10萬、6萬及6萬元交保候傳，另名陳姓男子則飭回。
歸仁圓環槍擊案後，專案小組隨即在台中、台南等地陸續拘提綽號「瘋狗彬」張男，通知手下吳姓、江姓、游姓、姜姓、黃姓男子等人搭車到場，及接獲通知但未到場的陳姓男子，其中，吳中彈現住加護病房。
檢方說，張姓、江姓、游姓男子3人涉重罪且有串證之虞向台南地院聲押，至於姜、黃姓男子兩人均以6萬元交保，陳姓男子則飭回。
至於洪男由楊姓男子開車抵達現場，當街駁火後中彈傷重，經楊男送醫後不治，楊男則以10萬元交保。
案發後，警方成立專案小組，陸續拘提張男等人依殺人及槍砲罪嫌移送檢方偵辦，釐清案發經過，並追查突擊長槍、改造手槍等槍彈來源，防止黑道火併。
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