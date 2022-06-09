特斯拉男充電起衝突涉開槍傷人 10萬元交保限居
林姓男子駕駛特斯拉電動車到宜蘭某充電站，要求他人讓出充電樁遭拒涉持BB槍掃射他人。檢方今天表示，偵訊後認為，林男影響社會治安，諭知新台幣10萬元交保，限制住居候傳。
台灣宜蘭地方檢察署發布新聞稿表示，被告林男5日在宜蘭市某處特斯拉電動車充電站，因不滿陳姓被害人未讓他先充電，涉持BB槍掃射，造成被害人受傷及車輛受損。
林男曾於警詢中供稱，犯罪後已將BB槍丟棄在花蓮縣七星潭。承辦檢察官隔天收案後，認為被告涉嫌湮滅證據，立即指揮宜蘭縣政府警察局宜蘭分局向宜蘭地方法院聲請搜索票，並持拘票前往花蓮相關住所拘提。
檢方指出，林男犯後行蹤不定，警方於昨天終於將他拘提到案，除持搜索票對他在花蓮縣新城鄉住居地及車輛等處所搜索，並帶他前往七星潭搜尋犯案的BB槍，但未尋獲犯罪工具。
檢方表示，檢察官今晚偵訊林男完畢，認為他涉嫌刑法傷害、毀損及恐嚇等犯罪嫌疑重大，雖無羈押必要，但他只因細故爭執就持BB槍在光天化日下掃射，不僅損傷被害人權益，且對社會治安形成震盪，諭知以10萬元交保，並限制住居候傳。
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