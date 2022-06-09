快訊

家人確診「同住有症狀卻快篩陰」 外媒曝天選之人關鍵原因

3個月內2度染疫「第二次更想死」 她哀號：無敵星星騙人的

聽新聞
test
0:00 / 0:00

想討回9797條私菸 前國安局特勤吳宗憲敗訴確定

中央社／ 台北9日電

吳宗憲（左）。圖／聯合報系資料照片
吳宗憲（左）。圖／聯合報系資料照片
國安局特勤吳宗憲涉及菸品走私案，請求台北關發還扣案9797條菸遭拒，再向關務署聲明異議遭駁而興訟並請求台北關賠償逾708萬元。二審今天仍認主張無理由，判敗訴確定。

判決指出，吳宗憲於民國108年7月22日隨總統出訪專機返國入境，經財政部關務署台北關查獲吳宗憲藉元首行李免驗及禮遇程序，將未稅的9797條菸，從管制區移運至課稅區，涉未向海關申報而運輸私菸，違反菸酒管理法，9797條菸遭查扣以保全證物。

判決指出，吳宗憲於109年3月23日請求台北關發還扣案菸品，因案涉菸酒管理法處罰規定，移請桃園市政府財政局核處，該局表示本案尚在司法審理程序，扣案菸品請向地檢署請求得否發還。

吳宗憲後來檢具補充理由向台北關聲明異議，請求發還菸品，台北關移由關務署辦理，關務署認為吳的聲明異議無理由，他不服，提起訴願，經決定不受理後提起行政訴訟。

吳宗憲主張，關務署異議處理不當應撤銷，台北關扣押菸品行為違法，並請求關務署應函示台北關賠償給付（扣押菸品已逾保存期限的損害賠償）新台幣708萬4000元。

一審台北高等行政法院認為，扣押行為違法與否，應於對裁處案件之實體決定聲明不服時，一併聲明，因本件暫時尚未有「對吳宗憲之裁處案件實體決定」，吳宗憲不得單獨爭執「扣押行為違法」，他的聲明異議及相關主張均無理由，判決駁回。

案經上訴，二審由最高行政法院審理，今天認定吳宗憲提起本件行政訴訟，請求撤銷原處分，應屬起訴要件不足，不合法也無法補正，原審應依行政訴訟法規定裁定駁回，本件附帶提起國家賠償部分，因失去依附，也應裁定駁回。本件吳宗憲上訴無理由，予以駁回。全案確定。

國安局 私菸 桃園

延伸閱讀

再做1年節目就退出 吳宗憲「給再多錢老子也不幹」

羅智強祈福行腳桃園遇「吳宗憲」 強哥、憲哥防疫不分黨

批葛斯齊爆料「失德」 汪小菲求助吳宗憲對話曝光

吳宗憲躺倒路邊　虛弱吐身體狀況「比確診還慘⋯⋯」

相關新聞

台南歸仁圓環黑道火併1死1傷 檢方聲押3嫌

台南市歸仁圓環昨晨爆發黑道火併，二派人馬當街駁火，53歲洪姓男子及36歲吳姓男子分持短、長槍互轟，至少駁火35槍，2人均...

恐怖粉絲肉搜女直播主住處 餵毒囚禁8小時起訴

35歲廖姓男子被許姓女直播主封鎖後不滿，在網路肉搜找出許女在高雄的租屋處，悄悄搬到許女隔壁套房，今年1月趁許回家時闖入她...

年輕貌美印尼女網紅鼓吹脫逃 已42名非法移工被查獲

彰化縣何姓男子利用年輕貎美印尼女網紅，涉嫌在「抖音」鼓吹移工逃逸，再由他招募後，安排食宿及接送非法打工，兩年來，已牟利5...

被扣運毒船 起火掀疑雲

新北市金山區磺港漁港昨天發生火燒船，十分鐘撲滅；起火的是上月基隆地檢署起訴毒品走私查扣的「誌誠一六八號」漁船，當時查獲先...

期貨原油配售涉弊 破解胡亦嘉手機 約談關鍵女到案

街口支付創辦人胡亦嘉辦理布蘭特原油期貨基金配售時，被控未公平配售投資人，檢調今年三月約談，胡以一千萬元交保；調查局北機站...

黑道火併 駁火35槍 1死1重傷

台南市歸仁圓環昨天凌晨爆發黑道火併，二派人馬當街駁火，五十三歲洪姓男子及卅六歲吳姓男子分持短、長槍互轟，至少駁火卅五槍，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。