想討回9797條私菸 前國安局特勤吳宗憲敗訴確定

吳宗憲（左）。圖／聯合報系資料照片 前國安局特勤吳宗憲涉及菸品走私案，請求台北關發還扣案9797條菸遭拒，再向關務署聲明異議遭駁而興訟並請求台北關賠償逾708萬元。二審今天仍認主張無理由，判敗訴確定。

判決指出，吳宗憲於民國108年7月22日隨總統出訪專機返國入境，經財政部關務署台北關查獲吳宗憲藉元首行李免驗及禮遇程序，將未稅的9797條菸，從管制區移運至課稅區，涉未向海關申報而運輸私菸，違反菸酒管理法，9797條菸遭查扣以保全證物。

判決指出，吳宗憲於109年3月23日請求台北關發還扣案菸品，因案涉菸酒管理法處罰規定，移請桃園市政府財政局核處，該局表示本案尚在司法審理程序，扣案菸品請向地檢署請求得否發還。

吳宗憲後來檢具補充理由向台北關聲明異議，請求發還菸品，台北關移由關務署辦理，關務署認為吳的聲明異議無理由，他不服，提起訴願，經決定不受理後提起行政訴訟。

吳宗憲主張，關務署異議處理不當應撤銷，台北關扣押菸品行為違法，並請求關務署應函示台北關賠償給付（扣押菸品已逾保存期限的損害賠償）新台幣708萬4000元。

一審台北高等行政法院認為，扣押行為違法與否，應於對裁處案件之實體決定聲明不服時，一併聲明，因本件暫時尚未有「對吳宗憲之裁處案件實體決定」，吳宗憲不得單獨爭執「扣押行為違法」，他的聲明異議及相關主張均無理由，判決駁回。

案經上訴，二審由最高行政法院審理，今天認定吳宗憲提起本件行政訴訟，請求撤銷原處分，應屬起訴要件不足，不合法也無法補正，原審應依行政訴訟法規定裁定駁回，本件附帶提起國家賠償部分，因失去依附，也應裁定駁回。本件吳宗憲上訴無理由，予以駁回。全案確定。