縱火？巧合？走私13億K他命先驅原料漁船火燒船 檢追查

新北市金山區磺港漁港今天上午發生一起火燒船，火勢猛烈，10分鐘撲滅，但經查，起火的就是上月基隆地檢署起訴毒品走私查扣的漁船，查獲先驅原料1118公斤，加工後可製成約650公斤的第三級毒品K他命，市價近13億元。起火原因可疑，檢方將查是否遭毒梟洩憤縱火，還是單純只是巧合電線走火。

磺港漁港今天上午9時49分據報有漁船發生火燒船，火勢猛烈，濃煙竄天，消防人員在岸邊射水灌救，9時54分即撲滅火勢。消防局表示，火調人員將在明天前往採證，調查起火原因，目前是被人縱火還是電線走火，有沒有人為因素，都還無法確定。

起火漁船經查就是上月毒品走私闖關被查扣的誌誠168號漁船，因此引起重視。誌誠168號漁船今年3月在台灣外海約彰化工業區西北方處，撈起運毒集團丟包在海面上裝有K他命先驅原料的56桶機油桶，藏放船艙內開到新北市金山區磺港漁港闖關被查獲，總重1118公斤，基隆地檢署上月27日偵結起訴陳姓船長和張姓載運司機，2人經法院都接押禁見。

基隆地檢署表示，此次查獲先驅原料淨量高達1118公斤，倘加工後可製成約650公斤的第三級毒品K他命，市價粗估近13億元。

基隆地檢署表示，上午剛發生，目前還在了解起火原因，是否單純電線走火意外，還是和走私毒品案有關，尚無法得知，有待釐清。