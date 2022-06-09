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台南歸仁圓環槍擊案1死1傷 檢警相驗死者左胸有2彈孔

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南歸仁圓環今天凌晨發生槍擊案，兩派人馬相約談判，分持長短槍火拚，致1死1傷，台南檢警下午相驗，發現洪姓死者左胸有2處彈孔、左上臂有1處彈孔、右手腕有子彈擦傷痕跡，檢方指出，詳細死因仍待解剖鑑定。

此外，檢察官已指揮歸仁警分局等單位，針對相關涉案人員進行拘提，在台中、台南等地，已陸續拘提張姓男子等4人到案，檢方指出，將深入追查案發經過及動機，釐清案情。

警方調查，洪嫌與張嫌因酒後起口角衝突，雙方約在歸仁圓環談判，張嫌遂通知吳嫌等3人，由江嫌駕車載吳嫌及游嫌2人前往，洪嫌抵達現場進而與吳嫌引發衝突持槍互開，雙方駕駛見友人受傷分別駕車送醫，致1死1傷。

案經台南市警局等單位，並協請刑事警察局及台中市警局等合作下，在9小時內拘提涉案張嫌等4人到案。除查扣洪嫌使用手槍1支外，並在吳嫌衣物查扣子彈15發，另在逮捕江嫌時一併查獲突擊槍1支，全案犯嫌依殺人及槍炮彈藥刀械管制條例罪嫌移請台南地檢署偵辦。

專案小組中午在安平區找到白色轎車，後玻璃及左後車身彈孔。記者邵心杰／攝影
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台南市警局鑑識小組針對洪姓死者所乘坐的BMW黑色轎車蒐證。記者邵心杰／攝影
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