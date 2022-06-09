聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南歸仁圓環槍擊案1死1傷 檢警相驗死者左胸有2彈孔
台南歸仁圓環今天凌晨發生槍擊案，兩派人馬相約談判，分持長短槍火拚，致1死1傷，台南檢警下午相驗，發現洪姓死者左胸有2處彈孔、左上臂有1處彈孔、右手腕有子彈擦傷痕跡，檢方指出，詳細死因仍待解剖鑑定。
此外，檢察官已指揮歸仁警分局等單位，針對相關涉案人員進行拘提，在台中、台南等地，已陸續拘提張姓男子等4人到案，檢方指出，將深入追查案發經過及動機，釐清案情。
警方調查，洪嫌與張嫌因酒後起口角衝突，雙方約在歸仁圓環談判，張嫌遂通知吳嫌等3人，由江嫌駕車載吳嫌及游嫌2人前往，洪嫌抵達現場進而與吳嫌引發衝突持槍互開，雙方駕駛見友人受傷分別駕車送醫，致1死1傷。
案經台南市警局等單位，並協請刑事警察局及台中市警局等合作下，在9小時內拘提涉案張嫌等4人到案。除查扣洪嫌使用手槍1支外，並在吳嫌衣物查扣子彈15發，另在逮捕江嫌時一併查獲突擊槍1支，全案犯嫌依殺人及槍炮彈藥刀械管制條例罪嫌移請台南地檢署偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言