欠賭債遭強押拍不雅照 警破暴力集團逮9人送辦

天道盟太陽會成員胡姓男子（24歲），對外招收小弟成立幫派下游組織，去年他設局詐賭，被害人慘輸60萬元後，他強逼簽本票600萬元，並痛毆強拍裸照；另外他招收詐騙車手，車手想脫離，就將人押走，還逼其他想脫離的車手拿鐵鎚敲擊另一人雙手，手段相當殘忍；刑事局逮捕胡嫌等9人。

警方指出，去年5月，朋友介紹一名賭客，胡嫌誘惑對方和他對賭運動彩券結果，下多少賠多少；賭客中獎後，胡嫌卻以沒看到下注訊息拒絕理賠，要求對方繼續，最後賭客慘輸60萬元。

胡嫌押走賭客，在河濱公園先是痛打一頓並拍裸照，在對方住處張貼照片後，要求對方父母還錢，父母還款20萬元後無力負擔，報警處理。

去年9月間，胡嫌招募詐欺車手，聲稱能輕易賺錢，其實是要擴大招收成員，不過有被害人加入後，驚覺胡嫌行事風格殘暴，想要脫離；胡嫌派手下分別到萬華區、板橋區當街押走2名想脫離組織的被害人，關押在中山區套房，逼迫對方拿錢賠償。

關押1日後，又將2人押到信義區墓園旁涼亭，逼迫其中1名被害人拿鐵鎚連續敲擊另名被害人雙手，造成對方雙手多處撕裂傷及移位性骨折，胡嫌還揚言敲手的被害人不聽指揮，就將錄下的敲手影片向警方檢舉，行徑相當卑劣。