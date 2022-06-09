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欠賭債遭強押拍不雅照 警破暴力集團逮9人送辦
天道盟太陽會成員胡姓男子（24歲），對外招收小弟成立幫派下游組織，去年他設局詐賭，被害人慘輸60萬元後，他強逼簽本票600萬元，並痛毆強拍裸照；另外他招收詐騙車手，車手想脫離，就將人押走，還逼其他想脫離的車手拿鐵鎚敲擊另一人雙手，手段相當殘忍；刑事局逮捕胡嫌等9人。
警方指出，去年5月，朋友介紹一名賭客，胡嫌誘惑對方和他對賭運動彩券結果，下多少賠多少；賭客中獎後，胡嫌卻以沒看到下注訊息拒絕理賠，要求對方繼續，最後賭客慘輸60萬元。
胡嫌押走賭客，在河濱公園先是痛打一頓並拍裸照，在對方住處張貼照片後，要求對方父母還錢，父母還款20萬元後無力負擔，報警處理。
去年9月間，胡嫌招募詐欺車手，聲稱能輕易賺錢，其實是要擴大招收成員，不過有被害人加入後，驚覺胡嫌行事風格殘暴，想要脫離；胡嫌派手下分別到萬華區、板橋區當街押走2名想脫離組織的被害人，關押在中山區套房，逼迫對方拿錢賠償。
關押1日後，又將2人押到信義區墓園旁涼亭，逼迫其中1名被害人拿鐵鎚連續敲擊另名被害人雙手，造成對方雙手多處撕裂傷及移位性骨折，胡嫌還揚言敲手的被害人不聽指揮，就將錄下的敲手影片向警方檢舉，行徑相當卑劣。
刑事局獲報後長期蒐證，日前同步胡嫌及其手下林姓成員等9人到案，查扣作案用手機、手銬、球棒、折疊刀、塑膠管、辣椒水、手抄家法規範等犯罪證物，全案依強盜、重傷害、私行拘禁、組織犯罪等罪嫌，移送台北地檢署偵辦。檢方聲押胡男，法院以7萬元交保，其餘8名共犯檢方以5到10萬元交保。
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