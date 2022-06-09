胡亦嘉涉背信案 檢調第二波搜索約談2人

街口金融科技董事長胡亦嘉今年3月間遭北檢約談，諭令1000萬元交保。北檢今天展開第二波搜索，約談2人說明。聯合報系記者張宏業／攝影 街口支付創辦人胡亦嘉涉嫌辦理基金配售時未公平配售投資人，獲取不法所得約9000萬元。北檢今年3月間約談胡亦嘉，諭令1000萬元交保。北檢今天展開第二波搜索，約談2人說明。

檢調獲報，胡亦嘉等人於民國109年間，涉嫌違背受託任務，辦理基金配售時，未公平配售予所有投資人，獲取不法所得初估約新台幣9000萬元，涉犯刑法背信罪嫌。

台北地檢署今年3月間展開首波搜索、約談行動，指揮調查局北部地區機動工作站兵分8路搜索，並約談胡亦嘉、妻子莊郁琳、街口投信前董事長王律傑、地產大亨楊健一兒子楊立偉等5人說明。

檢察官複訊後，諭令胡亦嘉1000萬元交保，限制出境、出海、住居；王律傑200萬元交保、楊立偉100萬元交保、莊郁琳50萬元交保。

北檢今天展開第二波偵查行動，指揮北機站兵分2路搜索，並再度約談王律傑及法人董事陳志睿等人說明。

胡亦嘉交保後在臉書發文簡短表示，「問心無愧」。街口集團也發布聲明表示，此事和街口電子支付和街口金融科技都無關，胡亦嘉也已不再是街口電支負責人，目前無論調查過程與未來判決結果如何，皆不會影響電支業務。