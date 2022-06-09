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台南市區對轟35槍治安遭批 警方：嫌犯均迅速查獲

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導

今天清晨4點多，台南市歸仁圓環爆發槍擊，兩派人馬酒後爆發口角，相約「輸贏」，在鬧市之中狂轟至少35槍，造成一死一傷。國民黨台南市長參選人、議員謝龍介批台南市城市形象是幸福宜居，舒心慢活，難道是用槍聲印證？台南警方表示，案發後立即成立專案小組，掌握涉案對象，立即將涉案嫌犯4人拘提到案並查獲長短槍各一枝。

謝龍介表示案發當時，歸仁圓環周邊就算稱不上車水馬龍，也有不少早起工作、運動，或是吃早餐的市民往來，生死一瞬間。當務之急，請歸仁警分局儘速釐清案情，公諸社會，安定民心。

謝說，記得2019年，高雄市一度爆發「直播主之亂」，幾位直播主互相嗆聲砸店，在街頭鬧事，結果行政院長蘇貞昌撂重話，說高雄「治安敗壞」，無法安居樂業，先是派出時任刑事局長黃明昭南下高雄領軍，接著連內政部長徐國勇都親赴高雄坐鎮，陣仗之大，還以為在「獵龍」圍捕張錫銘。

若按照當初整飭高雄市的標準，如今台南市狂轟35槍，還出了人命，請問蘇院長，這算不算 治安敗壞，無法安居樂業？請問徐部長（內政部長徐國勇），什麼時候要來台南坐鎮？呼籲刑事局長南下，指揮破案。否則，道上兄弟肆無忌憚，把公權力「看沒有」；請中央，打擊犯罪別分藍綠；請偉哲，整頓治安拿出魄力！台南市拒絕淪為「慶記之都」。

台南市警局表示，自今年1月份迄今計發生暴力犯罪19件，較去年同期26件減少7件，減少26.92%；在槍擊案件部分發生3件，較去年同期5件減少2件，減少40%，均呈大幅下降趨勢，顯示台南市政府警察局在治安工作維護及重大刑事案件防制上均有具體成效。

今日在歸仁分局轄區發生之槍擊案件，係屬於朋友間飲酒後口角衍生衝突之個案。立即成立專案小組，迅速釐清案情，並掌握涉案對象身分，立即將涉案嫌犯共4人拘提到案，且查獲長、短槍各一枝，全案將依殺人、槍砲案移送台南地檢署偵辦。歸仁圓環的槍擊案除死亡1人受傷1人在成大醫院就醫，其餘4人全部到案，依現場彈殼鑑識，共一長槍一短槍全部起獲。

台南市警察局針對轄內重大刑案或槍擊案件發生時，均能秉持嚴辦到底態度，深入調查證據，釐清犯罪動機，並嚴防後續聚眾尋仇情事，以維護市民安全及營造安寧有序的社會環境。

台南市議員謝龍介砲轟台南治安。記者吳淑玲／攝影
台南市議員謝龍介砲轟台南治安。記者吳淑玲／攝影

台南市長 槍擊 直播主

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