恐怖粉絲肉搜女直播主住處 餵毒囚禁8小時起訴

35歲廖姓男子被許姓女直播主封鎖後不滿，在網路肉搜找出許女在高雄的租屋處，悄悄搬到許女隔壁套房，今年1月趁許回家時闖入她家，不僅用手銬控制許女行動，還餵毒囚禁長達8小時，後來許女機警趁機逃離，廖男則在犯後自殘向警方投案，高雄地檢署偵結，依強盜罪將廖男起訴。

檢方調查，廖男愛慕許姓女直播主，後來她因留言騷擾，遭許女封鎖，廖男不滿，在網路肉搜出許女真實身分及租屋處，找上許女吳姓房東後，發現同樓層還有空房，於是向吳姓房東租下隔壁的A套房，搬到許女隔壁入住。

後來廖男藉口A房會漏水，要求房東換房至空置的B套房入住，藉機接近承租C房的許女。今年1月11日傍晚6時許，許女外出返回租屋處時，躲在B房門口的廖男，趁她開門之際，強行闖入許女租屋處，用麻繩、手銬控制她的行動，在屋內逼迫許女乖乖就範。

廖男不僅用手銬、麻繩控制許女，還拿出束帶綁住她的雙手大拇指，並拿出水果刀在許女面前揮舞，還在屋內逼迫許女吞下含第四級毒品Estazolam的悠樂丁安眠藥，導致許女神智不清，以利他控制對方行動自由。

許女服毒後行動受限，廖男再持水果刀逼迫許女交付現金200元、5張金融卡、3張信用卡等，再要求許女供出銀行密碼，許女假意配合，交出現金、提款卡後，用機智鬆懈廖男心防，最後趁廖入睡後，趁隙逃到住家附近的便利商店，請店員協助報案。

員警到場時，許女身上還有手銬、麻繩，大批員警回到租屋處逮人時，廖已經逃脫，屋內則搜出手銬、麻繩、衛生紙等物品。隔天清晨6時許，廖男自殘後跑到左營分局報案，警方在他身上查扣剩餘的悠樂丁3顆、水果刀、束帶、電擊棒、辣椒水等做案工具，依法將他逮捕。

警方等廖男在醫院完成治療後，再帶回許女承租的套房，於許女屋內的抽屜，查獲被廖男搶走的錢包、手機等物，廖男落網當天就被檢方聲押獲准，檢方偵查時，廖男坦承犯行，檢方根據醫院的驗毒報告及相關證物，依強盜、毒品、妨害自由等罪起訴，目前廖仍羈押中。