她PO「麥可喬登陪你打籃球」被識穿 販毒罪判刑11月

曾姓女子在微信刊登「麥可喬登陪你打籃球」暗號販售毒品「咖啡包」，警察網路巡邏發現，喬裝買家約見後逮捕她，依販毒罪移送法辦；台北地院審理，曾女認罪，法官依未遂罪判她有期徒刑11月，可上訴。

曾女與4月19日被發布通緝的陳姓男子是男女朋友，2021年5月9日下午，2人登入曾女的微信通訊軟體，由陳另在其他群組發送「約翰走路美酒、麥可喬登陪你打籃球，需要速速來電」的訊息。

新北市警新莊分局廖姓員警執行網路巡邏發現，晚間10時27分與他們交談，議定以3500元購買10包「咖啡包」，約定在新北市新店區頂城里活動中心交貨，2人被人贓俱獲，移送法辦。

法院審理，曾女認罪，扣案物經毒物鑑定，確實含有三級毒品的混毒成份，曾女應依法論罪。

法官認為，曾女自白犯罪，又販毒未遂，都構成減刑條件，不過，販賣第三級毒品刑度是7年以上有期徒刑，得併科1000萬元以下罰金，罰則不輕，考量她販賣的數量屬小額、零星，惡性別於毒梟，經2次減刑處最低刑，還是很重，可再引刑法規定遞減刑度，判她有期徒刑11月即可。