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北市中山酒店1男遭3男利刃捅死 犯嫌全到案偵詢釐清中
黃姓男子自台北市中山區一家酒店內消費後，今晨6時離場時，在電梯內遭遇3名男子，雙方在店外騎樓爆發口角，3人持利刃攻擊黃男，黃胸口中刀傷重不治，警方上午9時30分逮到涉案3人，正偵詢釐清案情中。
警方調查，32歲黃男在中山區長春路上一家酒店消費飲酒，今晨6時準備離場，在店內電梯中遭遇陌生的3名男子，雙方因不明原因發生言語衝突，在店外騎樓，黃男遭對方持利刃刺傷胸口，血濺當場，救護人員將黃男送醫搶救，仍於上午7時許不治身亡。
警方表示，涉嫌持刀傷人的3人，案後搭乘計程車逃離現場，經調閱監視器畫面，上午9時30分已循線全數查緝到案，正偵詢釐清案情當中。
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