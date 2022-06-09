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騎車抽菸被攔他突發動車逃 造成2警受傷被查獲毒品
高雄市一名吳姓男子昨晚騎車邊抽菸，被巡邏警網撞見攔查，警方發現吳男神情詭異，檢查背包未發現違禁品，但吳男卻突然發動機車強行離開，造成2警措手不及，手指和右腳擦挫傷，2警負傷將吳男一把拉下車，壓制在地，最後在機車內查獲2小包毒品。
鳳山警分局五甲派出所警員董家和、葉少廷昨日晚間6時許執行巡邏勤務，1行經忠誠路與瑞春街路口，見吳姓男子（30歲）騎車抽菸，於是在保泰路和自強二路路口將吳男攔下盤查。
當時吳男神色緊張，警方經他同意，先檢查背包，未發現違禁品，正當警方要進一步檢查吳男機車時，吳男突然發動機車欲強行離開，造成董警左手手指受傷，葉警右腳擦挫傷，但2警仍英勇地將吳男從機車一把拉下並壓制在地。
吳男被逮後，才坦承機車車廂內藏有2小包安非他命毒品，警詢後依妨害公務、毒品危害防制條例等罪嫌將吳男移送法辦。
※ 提醒您：吸菸有礙健康
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