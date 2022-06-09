快訊

家人確診「同住有症狀卻快篩陰」 外媒曝天選之人關鍵原因

3個月內2度染疫「第二次更想死」 她哀號：無敵星星騙人的

聽新聞
test
0:00 / 0:00

騎車抽菸被攔他突發動車逃 造成2警受傷被查獲毒品

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一名吳姓男子昨晚騎車邊抽菸，被巡邏警網撞見攔查，警方發現吳男神情詭異，檢查背包未發現違禁品，但吳男卻突然發動機車強行離開，造成2警措手不及，手指和右腳擦挫傷，2警負傷將吳男一把拉下車，壓制在地，最後在機車內查獲2小包毒品

鳳山警分局五甲派出所警員董家和、葉少廷昨日晚間6時許執行巡邏勤務，1行經忠誠路與瑞春街路口，見吳姓男子（30歲）騎車抽菸，於是在保泰路和自強二路路口將吳男攔下盤查。

當時吳男神色緊張，警方經他同意，先檢查背包，未發現違禁品，正當警方要進一步檢查吳男機車時，吳男突然發動機車欲強行離開，造成董警左手手指受傷，葉警右腳擦挫傷，但2警仍英勇地將吳男從機車一把拉下並壓制在地。

吳男被逮後，才坦承機車車廂內藏有2小包安非他命毒品，警詢後依妨害公務、毒品危害防制條例等罪嫌將吳男移送法辦。

※ 提醒您：吸菸有礙健康

高市吳姓男子邊騎車抽菸，被警方攔查，吳卻突然發動機車逃，2警負傷逮人，查獲機車藏有毒品後，將他移送法辦。記者石秀華／翻攝
高市吳姓男子邊騎車抽菸，被警方攔查，吳卻突然發動機車逃，2警負傷逮人，查獲機車藏有毒品後，將他移送法辦。記者石秀華／翻攝
吳男被逮後，警方在他機車車廂內查獲2小包毒品。記者石秀華／翻攝
吳男被逮後，警方在他機車車廂內查獲2小包毒品。記者石秀華／翻攝
2警負傷將吳男一把拉下車，壓制在地。記者石秀華／翻攝
2警負傷將吳男一把拉下車，壓制在地。記者石秀華／翻攝
高市吳姓男子邊騎車抽菸，被警方攔查。記者石秀華／翻攝
高市吳姓男子邊騎車抽菸，被警方攔查。記者石秀華／翻攝

毒品 抽菸 妨害公務

延伸閱讀

基警屋外逮人免除槍戰 進屋搜索找到3長槍3短槍

恐嚇白冰冰「我要殺死妳」 五股男遭逮辯稱：是我老婆

粉狀土鳳梨酥？知名刺青師涉販毒咖啡包 北市警桃園逮人

婦人沒抽菸卻咳血得肺鱗癌 靠多重療法才撿回一命

相關新聞

期貨原油配售涉弊 破解胡亦嘉手機 約談關鍵女到案

街口支付創辦人胡亦嘉辦理布蘭特原油期貨基金配售時，被控未公平配售投資人，檢調今年三月約談，胡以一千萬元交保；調查局北機站...

被扣運毒船 起火掀疑雲

新北市金山區磺港漁港昨天發生火燒船，十分鐘撲滅；起火的是上月基隆地檢署起訴毒品走私查扣的「誌誠一六八號」漁船，當時查獲先...

黑道火併 駁火35槍 1死1重傷

台南市歸仁圓環昨天凌晨爆發黑道火併，二派人馬當街駁火，五十三歲洪姓男子及卅六歲吳姓男子分持短、長槍互轟，至少駁火卅五槍，...

影／台南歸仁圓環槍擊案1死1傷 現場駁火畫面曝光

台南歸仁圓環今天凌晨4時59分許二派人馬持槍火拚案件，現場槍聲大作，歸仁警分局巡邏員警聽聞槍響後趕赴現場，發現53歲洪姓...

酒後爆口角相約輸贏！台南歸仁圓環二派人馬駁火35槍 1死1傷

台南市歸仁圓環今天凌晨4時40分許發生槍擊案，二派持槍火拚案件，現場槍聲大作，路過民眾趕緊報警，警方抵達後，雙方人馬已鳥...

國道3號6車連環撞1死1重傷 北上南投段全線封閉

天雨路滑，國道3號北上226.7公里南投段，今天凌晨將近4時發生6車連環撞車禍，造成1死1重傷，因現場有大型車輛翻覆，且...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。