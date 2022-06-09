影／台南公園遊具樓梯扶手綁西瓜刀 嫌犯當天行蹤曝光

台南市安南區頂美公園上月底驚傳有民眾發現兒童遊戲區內，遊具樓梯扶手上綁有一把西瓜刀，現場遺留血跡，引發兒童家長恐慌，案經多日釐清，找到76歲唐姓嫌犯，但因他長期罹癌3日過世，經血跡比對及從住家攜出刀具放置機車置物箱往公園行進及機車停放公園影像曝光了。

案發當天，唐男駕駛銀色機車往頂美公園行進。記者邵心杰／翻攝

台南市警三分局獲報後，第一時間即組成專案小組積極追查，動員擴大調閱監視器、查訪公園周邊住戶、民眾、商家、醫療診所、藥局，釐清實際原因及動機。

有目擊者提供線索，曾在案發公園看見1名男子，頭上疑似沾有血跡，且旁邊停放1輛銀色機車，專案小組依據相關線報、影像證據，連日來不眠不休積極追查，案情終於露出曙光。

警方調閱監視器影像資料，過濾行經該處周邊道路車輛計2848輛，以車追人，鎖定特定銀色機車，追查到車主住處，經查詢後，發現該車案發當日使用人已於6月3日因病過世。

員警協請家屬提供死者生前使用物，供採集生物跡證化驗比對，確認公園內遊具欄杆及地墊血跡與死者型別相符，另本案刀具握柄微物跡證檢測，也與血跡DNA型別一致，依據現場狀況研判，應為綑綁前所遺留。