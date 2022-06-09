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基警屋外逮人免除槍戰 進屋搜索找到3長槍3短槍

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市郭姓男子涉嫌擁有槍枝及持有毒品，警方跟監掌握事證後，在郭家外埋伏，逮捕後進郭家搜索，起出突擊步槍3把、仿金牛座短槍3把、子彈154顆和安非他命毒品，帶回偵詢後，依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例罪嫌送辦。

基隆市郭姓男子（中）涉嫌擁有槍枝及持有毒品，被依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例罪嫌送辦。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市郭姓男子（中）涉嫌擁有槍枝及持有毒品，被依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例罪嫌送辦。記者邱瑞杰／翻攝

警方今早表示，接獲有毒品前科的20多歲郭男持有多把槍械情資後，警二分局和市刑大偵三隊組成專案小組，跟監蒐證掌握具體事證後，昨天出擊。專案小組埋伏在郭家屋外，見郭要返家時現身，將他制伏，未衍生槍戰。

員警進屋搜索，郭男否認持有槍械，搜索後發現郭把槍藏放在羽球袋和提袋中，在羽球袋內找到1把長槍，在黑色、粉紅色提袋內各找到2把長、短槍，另在屋內查獲1把短槍、子彈154顆及安非他命毒品、吸食器。

警方在屋內查獲槍械後，郭男承認持槍，表示有收藏槍枝習慣，才會先後持有6把槍。郭男的3把長槍中，有2把是仿每分鐘擊發900發子彈的ST-15步槍，另一把則為M4卡賓槍。警方查看後，發現6把長短槍均有改造，不排除郭男改造後準備販售，擴大追查郭男改造槍枝場所及販售對象。

基隆市郭姓男子（中）涉嫌擁有槍枝及持有毒品，被依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例罪嫌送辦。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市郭姓男子（中）涉嫌擁有槍枝及持有毒品，被依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例罪嫌送辦。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市郭姓男子涉嫌擁有槍枝及持有毒品，被依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例罪嫌送辦。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市郭姓男子涉嫌擁有槍枝及持有毒品，被依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例罪嫌送辦。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市郭姓男子（中）涉嫌擁有槍枝及持有毒品，被依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例罪嫌送辦。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市郭姓男子（中）涉嫌擁有槍枝及持有毒品，被依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例罪嫌送辦。記者邱瑞杰／翻攝

毒品 槍枝

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