酒後爆口角相約輸贏！台南歸仁圓環二派人馬駁火35槍 1死1傷

台南歸仁圓環今晨傳出槍擊案，現場兩派人駁火35槍，致1死1傷。圖／聯合報系資料照

台南市歸仁圓環今天凌晨4時40分許發生槍擊案，二派持槍火拚案件，現場槍聲大作，路過民眾趕緊報警，警方抵達後，雙方人馬已鳥獸散，在現場起出35顆彈殼，案發時有2名犯嫌受傷，洪嫌送往永康奇美醫院急救後不治，另吳嫌送往成大醫院救治中。

據調查，綽號「斌仔」的男子與洪姓男子，昨晚在安平喝酒，酒後爆發口角，經朋友勸離原本各自返家，但兩人又相約歸仁圓環輸贏，斌仔帶著小弟吳姓男子到場，雙方互開35槍駁火。警方獲報有人開槍，派員前往在地上發現遺留一個彈匣、35顆彈殼，調閱監視器發現有2輛轎車離開。

警方據報後趕赴現場。經警方深入了解，奇美、成大醫院則通報各有1名槍傷民眾，其中洪男由楊姓友人開車送往奇美，胸部、頸部有3槍，術後宣告不治；警方在楊的車上起出1把改造手槍。另傷者吳男則被丟包在成大醫院急診室，身上有子彈15顆，正搶救中。