知名經紀人蔣承縉家中傳命案 蔣稱對方在床上歇斯底里亂吼

知名經紀人蔣承縉在大安區瑞安路上的豪宅，上月中旬發生命案。一名吳姓男網紅到蔣家居住，隔天中午吳男卻被發現已死亡，全身僵硬躺在床上。蔣稱，吳有在床上歇斯底里亂吼，他以為是酒後反應，隔天才發現吳死亡。

據了解，蔣承縉曾擔任知名歌手蔡依林、蕭亞軒、楊丞琳及羅志祥等人經紀人，也被譽為華語樂壇御用推手。

這起命案發生在蔣承縉在大安區瑞安路上的豪宅，這名吳男（31歲）上月13日深夜進入蔣家，隔天中午11點多傳出吳男死亡，警消獲報到場時，發現吳躺臥在臥室床上，已經身體僵硬、嘴唇發紫，沒有明顯外傷。