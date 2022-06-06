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知名經紀人蔣承縉家中傳命案 蔣稱對方在床上歇斯底里亂吼
知名經紀人蔣承縉在大安區瑞安路上的豪宅，上月中旬發生命案。一名吳姓男網紅到蔣家居住，隔天中午吳男卻被發現已死亡，全身僵硬躺在床上。蔣稱，吳有在床上歇斯底里亂吼，他以為是酒後反應，隔天才發現吳死亡。
據了解，蔣承縉曾擔任知名歌手蔡依林、蕭亞軒、楊丞琳及羅志祥等人經紀人，也被譽為華語樂壇御用推手。
這起命案發生在蔣承縉在大安區瑞安路上的豪宅，這名吳男（31歲）上月13日深夜進入蔣家，隔天中午11點多傳出吳男死亡，警消獲報到場時，發現吳躺臥在臥室床上，已經身體僵硬、嘴唇發紫，沒有明顯外傷。
蔣辯稱，他帶吳男回家，2人有喝酒，對方在床上歇斯底里亂吼，然後他睡醒後就發現吳沒了氣息。警方懷疑死因不單純，複驗解果尚未出爐，吳男死因還有待釐清。
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