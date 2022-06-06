快訊

知名經紀人蔣承縉家中傳命案 蔣稱對方在床上歇斯底里亂吼

台鐵南下區間車開到鶯歌冒煙 1247次桃園至苗栗停駛

聽新聞
test
0:00 / 0:00

知名經紀人蔣承縉家中傳命案 蔣稱對方在床上歇斯底里亂吼

聯合報／ 記者邱奕能／台北即時報導

知名經紀人蔣承縉在大安區瑞安路上的豪宅，上月中旬發生命案。一名吳姓男網紅到蔣家居住，隔天中午吳男卻被發現已死亡，全身僵硬躺在床上。蔣稱，吳有在床上歇斯底里亂吼，他以為是酒後反應，隔天才發現吳死亡。

據了解，蔣承縉曾擔任知名歌手蔡依林、蕭亞軒、楊丞琳及羅志祥等人經紀人，也被譽為華語樂壇御用推手。

這起命案發生在蔣承縉在大安區瑞安路上的豪宅，這名吳男（31歲）上月13日深夜進入蔣家，隔天中午11點多傳出吳男死亡，警消獲報到場時，發現吳躺臥在臥室床上，已經身體僵硬、嘴唇發紫，沒有明顯外傷。

蔣辯稱，他帶吳男回家，2人有喝酒，對方在床上歇斯底里亂吼，然後他睡醒後就發現吳沒了氣息。警方懷疑死因不單純，複驗解果尚未出爐，吳男死因還有待釐清。

知名經紀人蔣承縉 聯合報系資料照片／記者陳立凱攝影
知名經紀人蔣承縉 聯合報系資料照片／記者陳立凱攝影

命案 網紅 華語

延伸閱讀

名經紀人蔣承縉住處爆命案 聲明：配合檢警調查

李榮浩連續8年0點祝壽放閃 楊丞琳甜回：有你就有快樂

羅志祥現身台北小巨蛋！連三首唱跳粉絲嗨爆

楊丞琳3年婚爆內幕！罕曝李榮浩求婚動機

相關新聞

知名經紀人蔣承縉家中傳命案 蔣稱對方在床上歇斯底里亂吼

知名經紀人蔣承縉在大安區瑞安路上的豪宅，上月中旬發生命案。一名吳姓男網紅到蔣家居住，隔天中午吳男卻被發現已死亡，全身僵硬...

影／綠政二代趙介佑涉詐販毒 原稱要獄中反省今改口想交保

民進黨台北市黨部評委會前召集人趙映光兒子趙介佑，涉組詐騙集團並販賣Ｋ他命，台北地方法院依詐欺、毒品、組織犯罪條例罪判他8...

桃園爆兄弟相殘悲劇 修車費衝突弟刺兄2刀死亡

桃園市馮姓兄弟4天前凌晨在楊梅區住處，因車輛損壞維修費發生爭吵，雙方扭打中弟弟抽出隨身攜帶瑞士刀，朝哥哥左腹部、左手臂各...

兒少講師疑性騷未成年學員 青年署：已自業師名單除名

台灣少年權益與福利促進聯盟接獲檢舉指出，台南市府前副發言人易俊宏，過去7年以來，長期藉兒少講師身分性騷擾、甚至性猥褻未成...

影／北巿7旬翁走斑馬線遭公車撞倒 一度無呼吸心跳

台北市一名張姓老翁今早走在重慶南路跟衡陽路口的斑馬線上，遭要右轉的公車撞上，倒地失去呼吸心跳，經急救後恢復心跳，目前仍在...

影／租車費糾紛談判爆圍毆 兩男涉強盜13萬現金落網

吳姓男子託寧姓男子租車，因費用糾紛相約台北市友人住處談判，吳與另名友人陳姓男子涉嫌毆打寧後搶走13萬元現金，隔天落網被依...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。