影／綠政二代趙介佑涉詐販毒 原稱要獄中反省今改口想交保

民進黨台北市黨部評委會前召集人趙映光兒子趙介佑，涉組詐騙集團並販賣Ｋ他命，台北地方法院依詐欺、毒品、組織犯罪條例罪判他8年6月徒刑。趙和檢方皆上訴，趙認僅販毒1、2百克卻要關8年多，量刑過重。原本趙在檢方起訴後移審北院時，曾稱「我不想交保，要在獄中反省」，今也改口、希望交保。

趙介佑2020年2月涉及擄人勒贖案遭羈押2個月，刑事局追查一起詐騙集團案件，查出趙介佑是犯罪集團「車手頭」，負責招攬小弟當車手領款，報請台北地檢署偵查。檢警去年4月搜索趙介佑，在趙家中查獲Ｋ他命，認為趙有串供、滅證之虞，聲押禁見獲准，繼續查知趙介佑受黑幫分子之邀，帶人加入詐欺、販毒集團，個人以微信群組指揮幫眾作案，搖控同夥協助盜領或販毒。

趙介佑涉毒醜聞曝光之後，去年7月被民進黨開除黨籍，父親趙映光、姑姑趙心瑜，也先後請辭黨部評委召集人和執行長等黨職。檢察官起訴趙介佑後，趙在移審庭放棄聲請交保，稱「我不想交保，要在獄中反省」沒有臉看見家人。趙稱毒癮很重，每天要吸1萬元毒品，他為了取得毒品而販毒，每次賣1、2公克而已。

北院認為趙介佑參與犯罪集團分工，造成追查困難，他販賣Ｋ他命毒品，危害對國民身心健康危害不輕，趙介佑曾想與被害人和解，但被害人不出面無法達成，審酌他在房地產公司擔任董事長特助、月收入6萬元等，量處8年6月徒刑。

高院今行準備程序，除趙介佑外，也傳同案被告陳威宇、梁睿承、謝廣翰。檢察官指趙、梁、謝是累犯，而陳一審量刑過低，因此上訴。

法官詢問趙介佑上訴理由時，趙表示要請律師幫忙講，但法官則要他自己講理由，他才說「量刑過重」，對犯罪事實沒意見。趙的律師盧之耘則表示，有誠意和詐欺被害人和解，但找不到被害人，希望高院能再開調解庭；另外，趙僅販售不到2百公克的毒品就被判8年刑過重。

法官則表示就算定了調解期日，被害人不想來，法院也沒辦法要求到場。趙的律師在庭末則聲請交保。