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台大醫畢業沒考上醫師國考 他當豪宅保全月收入驚人

桃園爆兄弟相殘悲劇 修車費衝突弟刺兄2刀死亡

聯合報／ 記者楊湛華曾增勳／桃園即時報導

桃園市馮姓兄弟4天前凌晨在楊梅區住處，因車輛損壞維修費發生爭吵，雙方扭打中弟弟抽出隨身攜帶瑞士刀，朝哥哥左腹部、左手臂各刺一刀，哥哥由女友陪同自行開車就醫，因傷勢過重延醫至昨天不治，檢警今天下午表示，馮姓弟弟到案坦承犯案，依傷害致死罪嫌偵辦，9日解剖查明他哥哥真正死因。

警方調查，馮姓哥哥（32歲）及東陳姓女友、馮姓弟弟（28歲）3人同住在楊梅區秀才路的住處，未與父母親同住，本月2日凌晨疑因弟弟開哥車子發生擦撞車禍，車子受損，兩人因車輛損壞維修費發生爭吵，進而大打出手，扭打中弟弟抽出隨身攜帶瑞士刀，刺中哥哥左腹部、左手臂各一刀，發現闖禍，立即逃逸。

馮姓哥哥被刺腹部、左臂流血、疼痛，他由陳姓女友陪同忍痛自行開車就醫，醫院開刀手術，由於傷勢過重，延醫至昨天清晨不治，警方據報之後在楊梅火車站前逮捕行兇的弟弟，馮姓弟弟供承，兩人因車輛損壞維修費支付發生爭吵，他哥哥先動手，他才反擊持刀刺哥哥兩刀，他自己左肩也受傷。

檢警表示，馮姓哥哥不治後，他弟弟坦承衝突中持刀刺哥哥，檢察官昨天進行初步相驗，確切死因仍待釐清，行兇的馮姓弟弟依傷害致死罪嫌偵辦、限制住居，檢方預定9日由法醫解剖遺體查明真正死因。

桃園市楊梅發生弟弟持刀刺死哥哥命案，警方逮捕行兇弟弟偵辦。記者曾增勳／翻攝
桃園市楊梅發生弟弟持刀刺死哥哥命案，警方逮捕行兇弟弟偵辦。記者曾增勳／翻攝
桃園市楊梅發生弟弟持刀刺死哥哥命案，警方逮捕行兇弟弟偵辦。記者曾增勳／翻攝
桃園市楊梅發生弟弟持刀刺死哥哥命案，警方逮捕行兇弟弟偵辦。記者曾增勳／翻攝

瑞士 桃園 火車站

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