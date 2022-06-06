特斯拉開槍男回花蓮與友聚餐 自爆「網紅」讓人超傻眼

花蓮林男因爸過世開車要趕回家，在宜蘭超充站與人釀糾紛，在路口與對車駕駛口角開槍狂射BB彈，整個過程被錄影拍下貼網，林男遭網友肉搜；他回到花蓮與友人在小吃店用餐時，一進門就說自己已經是「網紅」了，當下並無悔意，讓人超傻眼，更有網友質疑「他爸不是上午剛過世嗎？」

昨天將近中午時，林男開著特斯拉到宜蘭市女中路一處超充站，掏出一千元告訴正在充電的陳男，爸過世了，要對方先讓出充電位，但正在加油的陳男不讓，林男飆罵髒話，雙方爆發口角。

充完電後，林男開車尾隨陳男的車在陽明六路口停下來，雙方再爆口角，聽到陳男與車上副駕座的女子說要報驚，林男竟然掏出槍朝著對方人車狂射BB彈，陳男痛到哀叫，眼角受傷就醫驗傷後向警方報案。

林男開槍狂掃的行徑被手機錄下貼臉書，網友議論狂罵，還有人依照車牌號碼肉搜出他帶著2名嫩妹去辦理交車時，開心合影拍照；更有網友驚爆她開車要回花蓮時，林男罵她車燈亂閃，也對她的車開槍，行徑一模一樣。

昨天下午回到花蓮奔喪的林男，晚間與友人在市區一家小吃店用餐，被發現他一進門沒多久，就自稱自己現在是「網紅」了，大家都認識他，可以趕快拍照宣傳，開心吃喝拍照，看不出來有任何悔意，網友也留言說「他爸不是上午過世嗎？」「讓人超傻眼」。